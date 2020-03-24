Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri sürüyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.

Gaziantep'te, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerini evlerine götürüyor.

Park ve bahçelerde bulunan veya alışveriş için dışarıda olan yaşlı vatandaşları dışarıya çıkmamaları konusunda ikaz eden ekipler, daha sonra bu kişileri ekip araçlarıyla evlerine bıraktı.

TDP ekipleri ayrıca, vatandaşlara, koronavirüsle ilgili sosyal medyada halkı tedirgin edecek paylaşım yapanlara itibar etmemeleri, devletin resmi kurum hesaplarından doğru ve güncel bilgileri öğrenebilecekleri konusunda bilgilendirme yaptı.

Tedbirler kapsamında ekipler, açık ya da kapalı alanlarda, ATM önlerinde vatandaşların sosyal mesafe kurallarına ve koruyucu tedbirlere dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri de birçok noktada bulunan bankları kaldırdı.