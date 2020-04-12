Yurt personeli Irak'tan getirilen işçiler için seferber oldu

MUHARREM CİN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Irak'tan Türkiye'ye getirilerek 14 günlük karantina süresi için Kütahya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurtlarında yerleştirilen 351 Türk vatandaşına ev rahatlığında hizmet sağlanması için görevliler adeta seferber oluyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda yürütülen çalışmayla Irak'ın başkenti Bağdat'tan kalkan uçaklarla Kütahya'ya getirilerek Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Hezar Dinari ve Emine Gülbahar Hatun öğrenci yurtlarına yerleştirilen biri kadın 351 kişinin ihtiyaçları, Kütahya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanıyor.

Her biri ayrı odalara yerleştirilen 351 kişi için koruyucu elbiseler giyen görevliler günlük 3 öğün yemeği odaların kapısına bırakıyor. Her gün sağlık kontrolleri ve ateş ölçümleri yapılan vatandaşlara 24 saat sınırsız internet imkanı da sağlanıyor.

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