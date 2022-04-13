Yurtiçi Kargo, Fast Trade ile KOBİ'lere avantajlar sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Yurtiçi Kargo, Fast Trade isimli projesiyle e-ticaret üzerinden ihracat yapmak isteyen KOBİ'lere büyük avantajlar sağlıyor.

Yurtiçi Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de e-ticaret yapan birçok KOBİ, artan döviz kuru sebebiyle daha da cazip hale gelen e-ihracata yönelmek istiyor. Ancak yurt dışına ürün gönderirken akla gelen prosedürler, KOBİ'lerin e-ihracata karşı daha çekimser bir tutum sergilemesine sebep oluyor.

Online platformlar üzerinden yurt dışında satış yapmak isteyen Türk girişimciler; gümrük/liman masrafları, hazırlanması gereken evraklar/beyannameler, sigorta ücretleri gibi birçok masraf ve kafa karıştıran işlemden çekiniyor. Ancak yurt dışına ürün sattıktan sonra kargo teslimatında tüm bu prosedürlerden arındırılmış bir sistem mevcut bulunuyor, Ticaret Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıl yürürlüğe aldığı yeni düzenleme, e-ihracat yapmak isteyenlerin işini büyük ölçüde kolaylaştırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yurtiçi Kargo Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Fahrettin Hamzaoğlu, Yurtiçi Kargo'nun dünyanın 220'den fazla ülkesine teslimat yaptığını belirtti.

Bunu yaparken de e-ihracat yapan girişimcilerin dilinden anlayan, sorunsuz ve KOBİ dostu bir sistemle hareket ettiklerini aktaran Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"E-ihracatın 2022 yılında sükseli bir yükseliş trendine girmesi bekleniyor. Yurtiçi Kargo olarak, e-ihracat yoluyla yurt dışına gönderilen ürünlerde gönderici adına dolaylı temsilci yetkisiyle tüm süreci biz yönetiyoruz. Yani satıcının aklını karıştıran tüm gümrük ve lojistik aşamalarını şirketimiz üstleniyor. Bunun için Ticaret Bakanlığı'nın ortaya koyduğu bazı kıstaslar var. Örneğin, e-ihracat yapan KOBİ'lerimizin ürünleri 300 kilogram ağırlık ve 15 bin avro değeri geçmediği sürece tüm belge ve beyanname işlemleri Yurtiçi Kargo tarafından işleniyor. Ayrıca bu şekilde yapılan e-ihracat gönderilerinde, satıcılar yüzde 50 gelir vergisi muafiyeti ve KDV iadesi gibi avantajlardan yararlanabiliyor. Fast Trade ile KOBİ'lere büyük avantajlar sağlıyoruz."

Hamzaoğlu, toptan ya da perakende fark etmeksizin, yapılan tüm satışların Yurtiçi Kargo güvencesiyle istenilen noktaya teslim edildiğini vurguladı.

Yurtiçi Kargo olarak, e-ihracat ile Türkiye'ye döviz girdisi sağlayan tüm girişimcileri desteklemek istediklerini belirten Hamzaoğlu, "Bu sebeple yurt dışı gönderilerinde sözleşmeli müşterilerimize çok özel fiyatlar sunuyoruz. Ayrıca sözleşme yapacak kadar hacmi olmayan ama bu işe hem vaktini hem de emeğini harcayan KOBİ'lerimize özel yüzde 40'a varan indirim imkanı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Yurtiçi Kargo ile dünyanın 220'den fazla ülkesine 1 ürün bile satsanız, hemen kargolayabiliyorsunuz"

E-ihracatın avantajları hakkında bilgi veren Fahrettin Hamzaoğlu, e-ihracat sayesinde lojistik sektörünü de içine alan yasal düzenlemelerin, KOBİ'lerin klasik ihracat maliyetlerinden kurtulmalarını sağladığına işaret etti.

Hamzaoğlu, e-ihracatın riski minimize eden bir ticaret türü olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yurt dışına ürün satışı yapan girişimciler mali konuda birçok avantajdan yararlanırken, muhasebe tarafını ilgilendiren karmaşık evrak işleriyle uğraşmıyorlar. Ayrıca daha risksiz gönderi modelleriyle işlerini daha sağlıklı bir şekilde ilerletiyorlar. Örneğin, geleneksel ihracatta konteynırlarda gönderilen ürünlerde herhangi bir sorunda milyonlarca lira zarar edilebilir.

E-ihracatta ise bu ve benzeri riskler en az seviyededir. Yurtiçi Kargo ile dünyanın 220'den fazla ülkesine 1 ürün bile satsanız, hemen kargolayabiliyorsunuz. Bu noktada KOBİ’lerin yapması gereken tek şey ürünlerini pazarlamak. İhracat yapmak isteyen girişimciler, diledikleri Yurtiçi Kargo şubesinden ve Yurtiçi Kargo resmi sitesinden konu ile ilgili bilgi alabilir."

