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Yurtiçi Kargo kadınlar gününü indirimle kutluyor

08.03.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurtiçi Kargo, 8-31 Mart tarihleri arasında yapılacak olan bireysel gönderileri yüzde 25 indirimle taşıyacak

İSTANBUL (AA) - Yurtiçi Kargo, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak amacıyla 8-31 Mart tarihleri arasında yapılacak olan bireysel gönderileri yüzde 25 indirimle taşıyacak.

Yurtiçi Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, düzenlediği yerel ve genel kampanyalarla üretim yapan ev hanımlarının ve sözleşme yapacak kadar hacmi olmayan küçük işletme sahibi girişimcilerin her zaman yanında olan Yurtiçi Kargo, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel indirim sunuyor.

8-31 Mart tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında şirket, 30 desiye kadar olan tüm bireysel gönderilerde yüzde 25 indirim uygulayacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, Yurtiçi Kargo birimlerine gittiklerinde "Kadınlar Günü Kampanyası"ndan yararlanmak istediklerini söylemeleri yeterli olacak. Standart taşıma ve hizmet bedelleri üzerinden uygulanacak söz konusu indirim oranı ile ilgili detaylı bilgiye Yurtiçi Kargo internet sitesinden veya 444 99 99 numaralı Yurtiçi Kargo çağrı merkezinden ulaşılabilecek.

- Evde üretim yapanlara lojistik destek Yurtiçi Kargo'dan

Yurtiçi Kargo, ev hanımları, küçük ölçekli işletmeler ve yerel üretim yapan esnaflara sunduğu onlarca avantajlı kampanya ile onlara fayda sağlamaya ve yeni pazarlara açılarak işlerini büyütmelerini desteklemeye devam ediyor.

Her yıl üreticilerin istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda kampanyalarını güncelleyen Yurtiçi Kargo, binlerce üreticiye indirimli fiyatlarla lojistik destek sağlıyor. Türkiye'nin dört bir yanında yetişen ürünlere yönelik gıda kampanyalarının yanı sıra bölgelere özgü zanaat ürünleri ürüten ya da satan müşterilerine yönelik fiyat avantajları sağlayan şirket, e-ticaret yapmak isteyenleri avantajlı kargo fiyatlarından yararlanmasına fırsat veriyor.

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