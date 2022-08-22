Yurtiçi Kargo, sektörünün müşteri memnuniyet düzeyi en yüksek markası seçildi

İSTANBUL (AA) - Yurtiçi Kargo, Türkiye İtibar Akademisi ve Beykoz Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği "Müşteri Memnuniyet Araştırması"nda kargo sektörünün müşteri memnuniyet düzeyi en yüksek markası seçildi.

Yurtiçi Kargo'dan yapılan açıklamayla, 1-25 Temmuz tarihleri arasında Türkiye İstatistik Kurumunun Türkiye örneklemi kabul ettiği 26 bölge, 72 ilde 12 bin kişi ile gerçekleştirilen Müşteri Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Yurtiçi Kargo, sektörünün müşteri memnuniyet düzeyi en yüksek markası oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla hayata geçirdikleri projelerin karşılığını aldıkları için mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.

Kuruldukları günden bu yana müşteriyi merkeze alan bir yapılarının bulunduğunu ve yatırımları da her zaman bu bakış açısıyla gerçekleştirdiklerini vurgulayan Önyol, şunları kaydetti:

"Bizim odağımızda rakiplerimiz değil, müşterilerimiz var. Başarıya giden yolun müşterilerimizin mutluluğundan geçtiğini biliyoruz. Ülkemizde 40 yıl önce Yurtiçi Kargo'nun kurulması ile başlayan kargo yolculuğu, bugün hizmet verdiği alanlar ve sektör içerisinde faaliyet gösteren oyuncularıyla birlikte bir dev haline geldi.

40 yıl önce sadece birkaç kamyon ve birkaç şube ile başlayan bu büyük yolculuk, bugün dolaylı ve doğrudan milyonlarca insana istihdam sağlıyor. 80'lerin başında, internetin olmadığı, yolların, araçların, şimdiki modern şartlarda olmadığı, iletişimin kısıtlı olduğu bir dönemde çıktığımız bu yolda, yıllar içerisinde büyük değişim ve dönüşüm yaşayarak, her zaman en kaliteli hizmeti sunma motivasyonuyla bugünlere kadar geldik."

- "Biliyoruz ki en iyi referans, müşterinizin kalitenize verdiği referanstır"

Fatih Önyol, sektörün çağın gereksinimlerine ayak uydurmasını, tercihten öte, sorumluluktan doğan bir zorunluluk olarak gördüklerini, görevlerini yerine getirirken bunun bir kamu hizmeti noktasında değere sahip olduğunu bildiklerini belirtti.

Yaptıkları işin ticari boyutu dışında kutsal bir boyutu da olduğunun altını çizen Önyol, "Bunun en bariz örneğini pandemide hepimiz yaşadık. O günlerde hatırlarsanız sokaklarda emniyet ve sağlık görevlilerinin dışında sadece biz vardık. Bu noktada işimizin topluma sağladığı faydayı anlatması bakımından pandemideki performansımızı çok önemli buluyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye İtibar Akademisi ve benzeri kurumların gerçekleştirdiği tarafsız ve geniş ölçekli araştırmalara çok değer verdiklerin aktaran Önyol, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çıkarmamız gereken dersler varsa hepsini not ediyoruz. Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi üzerine gerçekleştirilen tarafsız ve geniş ölçekli araştırmaların çıktılarının yeni projelerimizin belirlenmesi için önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve tabi ki, müşteri memnuniyeti kapsamında aldığımız ödülleri çok değerli buluyoruz. Biliyoruz ki en iyi referans, müşterinizin kalitenize verdiği referanstır. Dolayısıyla bize bu gururu yaşatan, Yurtiçi Kargo ile ilgili memnuniyetini dile getiren tüm müşterilerimize teşekkürü bir borç biliyoruz. Mutlu müşteriler için yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.

Nasıl ki lojistik diye bir gerçeklilik olmasaydı, bugün yaşadığımız modern şehirler dahi kurulamazdı ise, kargo sektörü olmasaydı dijitalleşme de istenilen boyutlara asla ulaşamazdı. Bugün dev ekosistemler haline gelen e-ticaret sitelerinin ilk kurulduğu günlerde yanlarında biz vardık. Küçük işletme oldukları dönemde de en yakınlarındaki yol arkadaşları bizdik. Büyümelerine giden ticari yolculuklarında da yol arkadaşları bizdik, hala da biziz. Özetle biz bir yatırım yaptığımızda bundan sadece kendi sektörümüz fayda sağlamıyor. Aslında yaptığımız yatırımlarla elektronik ya da fiziksel fark etmeksizin tüm ticaretin önünü açıyoruz."

Önyol, kargo sektörüne yaptıkları yatırımın ülke ticaretinin büyümesine yapılan yatırım olduğuna işaret ederek, 40 yıldır olduğu gibi her zaman daha hızlı ve daha şeffaf iş modellerini hayata geçirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

