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Yurtiçi Kargo'dan ABD ve Kanada gönderilerine yüzde 40 indirim

16.07.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurtiçi Kargo'dan ABD ve Kanada gönderilerine yüzde 40 indirim

İSTANBUL (AA) - Yurtiçi Kargo, başlattığı "Amerika Kampanyası" ile ABD ve Kanada gönderilerini yüzde 40 indirimle taşıyacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirdiği kampanyalarla müşterilerine indirimli fiyatlar sunan Yurtiçi Kargo, yurt dışı gönderileri için düzenlediği indirim kampanyalarına bir yenisini daha ekledi.

Buna göre şirket, 31 Aralık 2021 tarihine kadar geçerli olacak yeni indirim kampanyasıyla ABD ve Kanada gönderilerini de yüzde 40 indirimli taşıyacak.

Dünyada 220'den fazla noktaya kargo hizmeti veren Yurtiçi Kargo, çözüm ortakları ile birlikte müşterilerinin yurt dışı gönderilerini güvenli bir şekilde ulaştırıyor. Tüm yurt dışı gönderilerinde müşterilerine yüzde 25 oranında indirim yapan Yurtiçi Kargo, Almanya gönderilerinde ise müşterilerine yüzde 40 indirim sunuyor.

- Yurtiçi Kargo uygulamasını kullananlara yüzde 30 indirim

Yurtiçi Kargo, mobil uygulamasını indiren tüm müşterilerine yüzde 30 indirim sunarken, 12.00 ile 15.00 saatleri arasında şube ve acentelerine gelen müşterilerine de yüzde 20 oranında indirim sağlıyor.

Yerel esnaflar, Yurtiçi Kargo'da aktif olarak 70'ten fazla kampanyadan yararlanabiliyor. Her bölge için farklı bir kampanya düzenleyen şirket, bu sayede sözleşme yapabilecek büyüklüğe sahip olmayan esnafların da uygun fiyatlarla kargo gönderebilmesine yardımcı oluyor.

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