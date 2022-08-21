YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Yurtlarda ücretsiz konaklamadan yararlanan gençler Erzurum'da tarihe yolculuk etti

Yurtlarda ücretsiz konaklamadan yararlanan gençler Erzurum'da tarihe yolculuk etti

21.08.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin dört bir yanından kilometrelerce yol katederek kente gelen yüzlerce genç, Erzurum Kalesi, Yakutiye Medresesi ve Çifte Minareli Medrese gibi tarihi mekanları ziyaret etti, kente özgü yöresel lezzetlerden tattı - Rize'den gelen Ceyda Aytemiz: - "Kentteki tarihi turistlik yerleri gezmek istiyorum. Bizlere böyle bir imkan sağladıkları için Cumhurbaşkanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyorum"

HİLMİ TUNAHAN KARAKAYA - Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında ücretsiz konaklama imkanından yararlanarak tatilinin bir bölümünü Erzurum'da geçiren gençler tarih ile buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Haziran'da yaptığı açıklamanın ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığının yaz tatilinde gençlere 81 ilde seçilen KYK yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunması üzerine 15 Temmuz'dan bu yana Türkiye'nin dört bir yanından Erzurum'a gelen gençlerin sayısı 768'e ulaştı.

Kendileri için özel hazırlanan Ömer Nasuhi Bilmen Erkek Öğrenci Yurdu ile Yakutiye Kız Öğrenci Yurdunda görevli personel tarafından karşılanan gençler, odalarına yerleştikten sonra farklı bölgelerden gelip burada konaklayan akranlarıyla tanıştı.

Tarihi Erzurum Kalesi, Yakutiye Medresesi ve Çifte Minareli Medrese başta olmak üzere kentte bulunan çok sayıda tarihi ve turistik mekanı ziyaret eden gençler yöresel lezzetlerden de tatma fırsatı buldu.

- "Bizlere böyle bir imkan sağladıkları için çok teşekkür ediyorum"

Rize'den kenti gezmeye gelen 20 yaşındaki Ceyda Aytemiz AA muhabirine, projeyi sosyal medyadan duyduğunu, bu fırsatı değerlendirmek istediğini söyledi.

Aytemiz, proje sayesinde Erzurum'a geldiğini ifade ederek, Erzurum'u ve kentte yaşayanları tanımak istediğini belirtti.

Yurtta çok iyi karşılandıklarını anlatan Aytemiz, "Kentteki tarihi turistlik yerleri gezmek istiyorum. Bizlere böyle bir imkan sağladıkları için Cumhurbaşkanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

- "Erzurum'u gezme imkanı buldum"

Ardahan'dan gelen 26 yaşındaki Adem Dede ise otelde konaklamak yerine devletin sağladığı ücretsiz barınma fırsatından yararlandığını dile getirdi.

"Nevresimden yatağımıza kadar her şey temiz bir şekilde bizlere sunuldu. Bu vesileyle Erzurum'u gezme imkanı buldum." diyen Dede, tarihi mekanları ziyaret edip, yerinde görme fırsatı bulduğunu ifade etti.

Van'dan kente gelen Sedat Köseoğlu ise Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin açtığı yetenek sınavına katılmak için kenti ziyaret ettiğini anlatarak, yurtta ücretsiz konaklama imkanı bulduğunu belirtti.

Köseoğlu, bu imkanı kendilerine sağlayan yetkililere teşekkür ederek, "Kenti gezme imkanım oldu. Burayı seviyorum. Sınavı kazanırsam inşallah burada okuyacağım." diye konuştu.

- "Proje çok büyük ilgi gördü"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Bakanlığın hayata geçirdiği birçok proje ile gençlere hizmet sunulduğunu belirtti.

Gençleri Bakanlığın bütün imkan ve yatırımlarından faydalandırmayı amaçladıklarını ifade eden Öztürk, şunları söyledi:

"Bakanlığımızın başlatmış olduğu 'Seyahatsever' projesi, gençlerimiz tarafından memnuniyetle karşılandı. Erzurum, tarihi, turistik, kültür ve medeniyet şehri. Aynı zamanda spor ve olimpiyat şehri. Gençlerimizin yaz dönemlerinde şehirlerimizi gezip, tanıma fırsatı bulması için Bakanlığımız bu projeyi gerçekleştirdi. Proje çok büyük ilgi gördü."

Öztürk, gençlerin proje sayesinde şehirleri tanıdığına işaret ederek, şu ana kadar bu imkanla kente gelen gençlerin sayısının 768 olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "ETB Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde konuştu:TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "ETB Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde konuştu:
Kayseri'de 2 kişiyi telefonla dolandıran şüpheli Mersin'de yakalandıKayseri'de 2 kişiyi telefonla dolandıran şüpheli Mersin'de yakalandı
Giresun'da fuhuş operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandıGiresun'da fuhuş operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Gençlik ve Spor Bakanlığı

Erzurum Namaz Vakitleri 21 Ağustos Pazar

İmsak
03:53
Sabah
05:25
Öğle
12:23
İkindi
16:09
Akşam
19:11
Yatsı
20:37

Erzurum Nöbetçi Eczaneler21 Ağustos Pazar

Dolunay Eczanesi
Palandoken
Hürriyet Eczanesi
Yakutiye
Yeni Nenehatun Eczanesi
Yakutiye
Saltuklu Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ofiste yakınlaşma gizli kameraya takıldı! Ortalık karıştı

Ofiste yakınlaşma gizli kameraya takıldı! Ortalık karıştı

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Her yıl artarak devam ediyor! Bu ölümlerin yarısı önlenebilir

Her yıl artarak devam ediyor! Bu ölümlerin yarısı önlenebilir

Uykusunda yanlışlıkla cinsel organını kesti

Uykusunda yanlışlıkla cinsel organını kesti

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.