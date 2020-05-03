Yurtlardaki hizmet ve ilgi karantinadaki vatandaşları "şaşırtıyor"

Çocuğuyla Almanya'dan gelen Elif Yılmaz, AA muhabirine, Türkiye'de havalimanında ateşlerinin ölçüldüğünü ve dezenfekte işlemlerinin titizlikle yapıldığını belirterek, "Bebeğim olduğu için görevliler çok yardımcı oldu. Yurtta da aynı şekilde hemen yardımcı oluyorlar. Bize böyle bir imkan verdiği için Allah devletimizden razı olsun. Ramazan çok güzel geçiyor. Çayımızı çorbamızı eksik etmiyorlar, çok memnunuz." dedi.

"Yemeklerimiz, bakımımız çok güzel. Evimde 3 çeşit yemek yemiyordum. Allah razı olsun devletimizden. Allah devletimize zeval vermesin. Hizmet çok güzel. Çay gidiyor, kahve geliyor, o gidiyor, yemek geliyor. Ne yalan söyleyeyim, böyle beklemiyordum, korkuyordum gelmeye. Şimdi 'rica etsek beni 14 gün daha misafir ederler mi' diyorum."

"Bizim değerimiz çok büyük. Başkumandanımız uçak gönderiyor, oradan hastasını alıp geliyor. Bu çok gurur verici. Ben ölsem de önemli değil ama gençlerimiz, çocuklarımız var. İnşallah iyi olur, Allah bu belayı başımızdan defeder. 1971'de gittim Almanya'ya, 'memleketimizde de şöyle köprüler olsa' derdik. Elhamdülillah hepsini gördük, canım feda olsun memleketime."

Kesin dönüş yapmak üzere gittiği Almanya'dan yurda getirilen Ayşe Seval Sönmez ise duyarlılıklarından dolayı yetkililere teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bize burada çok iyi bakıyorlar. 3 öğün yemeklerimiz geliyor. Çalışanlar çok iyi, çok misafirperverler ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Almanya'da 'Avrupa'da herkese para dağıtılıyor' diye bir haber çıkmıştı ama öyle bir şey yok. Ben alamadım öyle bir parayı. Eğer Türkiye bana kapılarını açmasaydı, benim kesin dönüşümü sağlamasaydı, ben açıkta kalmıştım. Almanya'da 15 gün arkadaşımın yanında kaldım ve çok üzüldüm. Bütün dualarım kabul oldu. Cumhurbaşkanımız uçak yolladı, bizleri aldırdı. 14 günlük karantina sürem bitmek üzere, herkes inşallah ailesine kavuşacak. İş buldum, bir an önce işime başlamak istiyorum. Türkiye'ye döndüğüm için çok mutluyum."

- Yöresel ürünler ikram ediliyor

Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, yurtlarda kalan 717 misafiri, karantina sürelerinin ardından sağlıklı bir şekilde evlerine göndermeyi planladıklarını söyledi.