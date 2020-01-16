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  4. ’Yürüyen tablolar’ sergisi büyük ilgi topladı

’Yürüyen tablolar’ sergisi büyük ilgi topladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 16.01.2020 14:16 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Erdek ilçesinde Ocaklar İlkokulu’nda düzenlenen "Yürüyen tablolar " isimli sergi yoğun ilgi gördü.Erdek İlçesi Ocaklar İlkokulu’nda, Görsel Sanatlar Öğretmeni Leyla Emektar’ın rehberliğinde “Yürüyen tablolar” isimli sergi düzenlendi.

Balıkesir’in Erdek ilçesinde Ocaklar İlkokulu’nda düzenlenen "Yürüyen tablolar " isimli sergi yoğun ilgi gördü.
Erdek İlçesi Ocaklar İlkokulu’nda, Görsel Sanatlar Öğretmeni Leyla Emektar’ın rehberliğinde “Yürüyen tablolar” isimli sergi düzenlendi. Davetlilerce kurdelenin kesilmesi ile açılan sergide, Görsel Sanatlar Öğretmeni Leyla Emektar tarafından yapılan ünlü ressamlara ait tablolar birer öğrenci tarafından taşındı. Öğrenciler, tablolarda resmedilen kişilerin kıyafetlerinin aynılarını giyerek tablolar üç boyutlu hale getirildi. Her öğrenci, temsil ettiği tablo ve tablonun ressamı hakkında bilgiler verdikten sonra yürüyüş yaparak tabloyu teşhir etti. Ocaklar İlkokulu Salonu’nda gerçekleşen sergiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Salman Koçu, Erdek Ticaret Odası Başkanı Özlem Sarı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ümit Oktay, Okul Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

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