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Yusuf Acer, Çaykur Rizespor'da

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 16.08.2019 20:30 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Altınordu'dan Yusuf Acer ile 5 yıllık anlaşma sağladı.

Yusuf Acer, Çaykur Rizespor'da

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Yusuf Acer'in transferiyle ilgili Altınordu Kulübü ile anlaşma sağlanmasının ardından 22 yaşındaki oyuncu ile de her konuda anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Altınordu'nun sol beki Yusuf Acer ile 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Dört sezondur Altınordu Kulübünde oynayan ve 110 resmi maçta yer alan Yusuf Acer'e kulübümüze 'Hoş geldin.' diyerek başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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