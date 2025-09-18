SPOR

Yusuf Akçiçek ilk maçında yapacağını yaptı! Bir ülke onu konuşuyor...

19 yaşındaki milli stoper Yusuf Akçiçek, Fenerbahçe’den 22 milyon euroya transfer olduğu Al Hilal’de ilk maçına çıkar çıkmaz gündeme oturdu. Al-Duhail karşısında şık bir gol kaydetse de VAR tarafından iptal edilen vuruşu ve savunmadaki hatasız oyunu Suudi basınında manşetlere taşındı.

Berker İşleyen
Yusuf Akçiçek

Yusuf Akçiçek

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Al Hilal
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’deki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Akçiçek, yaz transfer döneminde 22 milyon euro bonservis bedeliyle Al Hilal’e transfer oldu. Henüz 19 yaşında olan milli stoper, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta gündeme oturdu.

YUSUF AKÇİÇEK İLK MAÇINDA PARLADI

Yusuf Akçiçek ilk maçında yapacağını yaptı! Bir ülke onu konuşuyor... 1

AFC Şampiyonlar Ligi Elite’te Al-Duhail karşısında sahaya ilk 11’de çıkan Akçiçek, ceza sahası dışından klas bir gol kaydetti. Ancak VAR incelemesi sonrası gol iptal edildi. Buna rağmen Suudi basını, Al Hilal’in 2-1 kazandığı maçta genç savunmacıyı manşetlere taşıdı.

“AL HİLAL’E ZAFERİN KAPILARINI AÇAN TÜRK YILDIZ”

Yusuf Akçiçek ilk maçında yapacağını yaptı! Bir ülke onu konuşuyor... 2

Akşam gazetesinin aktardığı habere göre, Suudi medyası Yusuf Akçiçek için “Al Hilal’e zaferin kapılarını açan Türk yıldız” ifadelerini kullandı.

INZAGHI’DEN ÖVGÜ

Yusuf Akçiçek ilk maçında yapacağını yaptı! Bir ülke onu konuşuyor... 3

2029 yılına kadar Al Hilal ile sözleşmesi bulunan Yusuf Akçiçek’in, savunmadaki hatasız oyunuyla büyük beğeni topladığı ve teknik direktör Filippo Inzaghi’den tam not aldığı belirtildi.

