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Yusuf Erdoğan'dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası olay itiraf... Herkes şaşkına döndü! "Hakem 'çalamadım dedi' özür diledi"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.01.2025 07:32
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Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Konyaspor-Fenerbahçe maçında kazanan 3-2'lik skorla Sarı-Lacivertliler olurken Yusuf Erdoğan'dan karşılaşmanın ardından olay yaratan bir itiraf geldi. İşte detaylar...

Yusuf Erdoğan'dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası olay itiraf... Herkes şaşkına döndü! "Hakem 'çalamadım dedi' özür diledi"
Yusuf Erdoğan

Yusuf Erdoğan

TR Türkiye
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: arabam.com Konyaspor
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Konyaspor'da forma giyen Yusuf Erdoğan, Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldukları maçın ardından açıklama yaptı.

Mağlubiyet sonrası konuşan Erdoğan, "Bugün berabere kalacağımızda üzüleceğimiz bir maçtan mağlubiyetle ayrılıyoruz. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Elimizden geleni yaptık." dedi.

"BİZ SADECE RAKİBİMİZE MAĞLUP OLMAK İSTİYORUZ"

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Üzgün olduğunu belirten Erdoğan "Artık hakem konuşmaktan yorulduk. Oynadığım tüm kulüplerde bu sıkıntıları yaşadım. Büyük derbiler de oynadım, Anadolu takımlar ile böyle büyük maçlara da çıktım. Bir maçtan kendi hatalarımızı konuşarak ayrıldığımı görmedim bugüne kadar. Bugün de bireysel hatadan yediğimiz goller var ama maçın kırılma anlarımı yorumlayamıyorum, acı veriyor. Bugün yabancı arkadaşlarımızla konuşuyoruz, maçı kazanacağımıza inanamıyoruz! Çünkü maçın içinde öyle bir kırılma anlarını rakibe veriyorlar ki... Olmayan fauller çalınıyor, atağı çıkarken durduruluyor. Net bir kırmızı kart var. Fenerbahçe 10 kişi kalsa bambaşka bir maç olacak. Yüzde yüz penaltı pozisyonu var. Böyle kırılma anlarını kazanamazsanız, maçı da kaybediyorsunuz bir şekilde. Biz sadece rakibimize mağlup olmak istiyoruz, saha dışındaki oyunlara değil. Üzgünüz bugün." dedi.

"HAKEM ÖZÜR DİLEDİ"

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Hakemin kendisinden özür dilediği söyleyen futbolcu, "Bugün tam çalayım mı, çalmasam mı arasında gitgeller olduğu zaman ister istemez hakem konuşuluyor. Çok fazla baskı var üzerlerinde. Vücut dilleri saha içerisinde beni çok rahatsız ediyor. İki tane pozisyon var bugün. Hakem, "Özür dilerim, çalamadım, kaçırdım pozisyonu" diyor. Bana bunu dedikten sonra artık saha içerisinde inancımı kaybediyorum bazı şeylere. Onların üzerinde baskılar olabiliyor ama bizim marka değerini yükseltmemiz gerekiyor. Anadolu kulüplerinin de şampiyonluğa oynayan kulüpler kadar konuşulması gerekiyor. Bugün Fenerbahçe kaybetseydi, ulusal basına malzeme olacaktı. Ama biz kaybettiğimiz için çok fazla konuşulacağını düşünmüyorum. Adalet herkese lazım." ifadelerini kullandı.

"4. HAKEM, 'ORTA HAKEME İLETTİM AMA DUYURAMADIM' DEDİ"

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Öte yandan Erdoğan, Beyaz TV'te yaptığı açıklamada;"Bir el pozisyonunda oyun devam etti. Dördüncü hakem 'Ben orta hakeme ilettim ama duyuramadım. Özür dilerim' dedi." açıklamasında bulundu.

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Hakem Süper Lig Konyaspor Yusuf Erdoğan son dakika fenerbahçe
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