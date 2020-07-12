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Yusuf Günay'dan Nihat Özdemir'e yabancı sınırı cevabı

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.07.2020 14:35 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in yabancı sınırıyla alakalı sözlerine Yusuf Günay'dan cevap var.

Yusuf Günay'dan Nihat Özdemir'e yabancı sınırı cevabı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in yabancı sınırıyla alakalı Akşam Gazetesi'ne verdiği röportajın ardından Galatasaray cephesinden cevap geldi.

Galatasaray'ın Başkan Yardımcısı Yusuf Günay şu ifadeleri kullandı;

"Kulüpler 11 yabancı ile sahaya çıkmak istiyor" ifadesi, konuyu asıl mecrasından saptırmaya yönelik olsa gerek. Esas sorun; daha önce denenip olumlu bir sonuç alınamadığı halde, sınırlama ve yasakların Türk futboluna fayda getirmek bir yana zarar vereceğini görememektir."

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NİHAT ÖZDEMİR NE DEMİŞTİ?

"Teknik adamlar, yöneticiler çıkıp, 'Bize sorulmadı' diye konuşuyorlar. Bütün kulüplere bu konudaki görüşleri soruldu, hepsinin önerileri bizde var. Çoğunluğu 11 yabancı istiyor. Ben buna 'Evet' der miyim. Sahaya 11 yabancıyla çıkılmaz. Onun için böyle bir talebi uygulamamız mümkün değil. Kulüplerimiz alınan kararları eleştirebilirler ama bunu şimdiden ilan ettik ki projelerini ona göre yapsınlar, yol haritasını buna göre belirlesinler. Hem kulüplerin hem de Türk futbolunun geleceği için bunun daha doğru bir yol olduğunu düşünüyoruz. Görevde kaldığımız sürece de bunu kararlılıkla uygulayacağız"

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