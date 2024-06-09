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Yusuf Güney kıyametin kopacağı tarihi verince sosyal medyada dalga konusu oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.06.2024 07:16
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Son dönemde astral seyahat açıklamalarıyla dile düşen Yusuf Güney, şimdi de "Bu zamana kadar yaşanan her şey fragmandı" diyerek kıyametin kopacağı tarihi verdi. Elbette bu açıklamalar dalga konusu oldu.

Yusuf Güney kıyametin kopacağı tarihi verince sosyal medyada dalga konusu oldu

Son dönemde ilginç açıklamalara imza atan Yusuf Güney, herkesi şoke eden açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Konuk olduğu programda "Bu zamana kadar yaşanan her şey fragmandı. 2030'da mini bir kıyamet kopacak. Sıfırlayacaklar bizi" diyen Yusuf Güney sosyal medyada gündem oldu.

Yusuf Güney bu açıklamalarından sonra da sosyal medyanın diline düştü. Kimi "Neye dayanarak açıklama yapıyorsun?" diyerek tepki gösterirken kimi de "Biri bu adamı sustursun" dedi.

Yusuf Güney'e "Bak kopmazsa kıyameti koparırım ama!" yorumları da yapıldı.

Vitrin


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Yusuf Güney
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