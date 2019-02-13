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Yusuf Namoğlu ve MHK yönetimi istifalarını TFF'ye verdi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 13.02.2019 18:22 | Son Güncelleme

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, istifalarını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na verdi.

Yusuf Namoğlu ve MHK yönetimi istifalarını TFF'ye verdi

Başkan Yusuf Namoğlu 14 Şubat tarihli dilekçesinde istifaen görevden ayrıldığını açıklarken, tüm yönetim kurulu üyeleri bugün son kez görev yapıp 22'nci haftanın hakemlerini açıkladıktan sonra istifalarını sundu ve Riva'dan ayrıldı. Olağanüstü durum sonrası MHK'nin tüm kurulları ve temsilcilikleri, atanacak yeni başkan sonrası belli olacak.

Yusuf Namoğlu başkanlığında şu isimler görev yapıyordu: Bedri Dölkeleş (Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi), Serdar Tatlı (İcra Kurulu Üyesi), Metin Tokat, Erol Ersoy, Alican Lakot, Murat Ilgaz, Kadir Tozlu, Ahmet Erdoğan.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
koskoca adamlarsınız. hepinize yazıklar olsun. evladınıza baba, karınıza koca olmuşsunuz ama ADAM olamamışsınız
adamlar 4 sezon da 6s ye 4 şampiyonluk verip gittiler. ne kadar adaletsiz bir ülkede yaşıyoruz arkadaş.aziz yıldırım yapmadığı ispatlanan bişey yüzünden 1 sene hapis yattı, bu adamlar elini kolunu sallayıp dışarda dolaşıyor.
yıldırım demiören ve ekibindende aynı hassasiyeti bekliyor tüm kulüpler yeter artık istifa edin babanızın koltuğu değil futbolda başarı yok
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