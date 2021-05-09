Yusuf Şimşek'ten futbolculara: Kafada bitirdiler

Şimşek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, ligde kalmayı garantiledikleri için oyuncularının motivasyonunun düşük olduğunu söyledi.

Takımın başına geçtiğinde 16 puana sahip olduklarını fakat daha sonra birlik ve beraberlikle ligde kalmayı garantilediklerini hatırlatan Şimşek, "Oyuncular ligde kalmanın mutluluğuyla fazla sıkmadılar. Nasıl söylesem. Kafada bitirdiler tatil moduna girdiler. Ben yine futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Artık bizim için lig bitti. Başkanımız çalışmalarını yapıyor. Şartlar uygun olursa burada devam edeceğiz. Görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

