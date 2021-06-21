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Yusuf Yazıcı: Çok üzgünüz

21.06.2021 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Avrupa Futbol Şampiyonası erken veda ettikleri için çok üzgün olduklarını belirterek, "Çok daha iyisi olsun istemiştik, çok daha iyisini de hak etmiştik, hak etmiştiniz ama olmadı" dedi.

Yusuf Yazıcı: Çok üzgünüz

A Milli Futbol Takımı’nın başarılı oyuncularından Yusuf Yazıcı, elendikleri 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

"Çok üzgünüz. Siz, biz, hepimiz. Çok daha iyisi olsun istemiştik, çok daha iyisini de hak etmiştik, hak etmiştiniz ama olmadı. Sıkıntılı geçen bir senenin sonunda yüzünüze bir parça gülümseme, kalplerinize bir parça mutluluk kondurmaktı hedefimiz. Olmadı. Ama öğrenerek, ders alarak, her zamanki gibi umudumuzu koruyarak çok daha başarılı sonuçlar alacağız. Bunu yine hepimiz el ele vererek yapacağız" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
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