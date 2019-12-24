Yusuf Yazıcı ameliyat için Roma'ya gidiyor

Fransa Ligue 1'de geçen cumartesi Monaco ile Lille arasında oynanan maçta sakatlanan ve yapılan tetkikler sonucunda çapraz bağlarının koptuğu belirlenen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, tedavisi için cuma günü İtalya'nın başkenti Roma'ya gidecek. Şu an Türkiye'de bulunan Yazıcı, cuma günü İtalya'ya gidecek ve kontrolleri gerçekleştirilecek.

Milli futbolcu, cumartesi günü Roma'da bulunan FIFA standartlarına uygun 47 dünyaca ünlü klinikten biri olan Villa Stuart Spor Kliniği'nde tedavisini geçirecek ve Yazıcı'nın ameliyatını Lille Kulübü'nün tavsiyede bulunduğu doktorlardan biri olan dünyaca ünlü İtalyan Profesör Pier Paolo Mariani yapacak. Ameliyatın ardından da Roma'da kalacak olan milli futbolcu, 4 aylık bir rehabilitasyon sürecini Profesör Pier Paolo Mariani eşliğinde sürdürecek. Milli futbolcunun tedavi sürecinin 4 ile 5 ay arasında tamamlanması ön görülüyor. Çekilen MR sonucunda sadece ön çapraz bağında kısmi kopma olduğu, yan ve iç bağlar ile menüsküs ve kıkırdaklarda herhangi bir problem olmaması ise Yusuf Yazıcı'nın sağlık durumu hakkında sevindirici bir haber oldu.