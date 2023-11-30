Yusuf Yazıcı Lille'i uçurmaya devam ediyor! Skoru belirleyen gol onun ayağından geldi, Fransız kulübünün tarihine geçti

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan birbirinden çekişmeli maçlarla hız kesmeden devam ediyor. A Grubu 5. hafta maçında milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, deplasmanda Olimpia Ljubljana ile karşı karşıya geldi.

SKORU YUSUF YAZICI BELİRLEDİ

Mücadele Lille'in 2-0 üstünlüğü ile sonuçlanırken, Lille'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Remy Cabella ile 75. dakikada Yusuf Yazıcı kaydetti.

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Attığı gollerle takımını sırtlamaya devam eden Yusuf Yazıcı, karşılaşmada 83 dakika süre alırken 26 yaşındaki oyuncumuz attığı bu golle gol sayısını 10'a yükseltti ve Lille tarihinin Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu oldu.





