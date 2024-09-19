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Yusuf Yazıcı'nın yeni takımını duyurdular! Herkesi ters köşe yaptı, Suudi Arabistan'ı elinin tersiyle itti

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.09.2024 07:35
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Liglerin başlamasına rağmen Yusuf Yazıcı'nın hiçbir takıma imza atmaması dikkatlerden kaçmamıştı. Birçok takımla görüşen fakat sıra sıra reddeden Yusuf Yazıcı'nın yeni adresini İngiliz medyası duyurdu.

Yusuf Yazıcı'nın yeni takımını duyurdular! Herkesi ters köşe yaptı, Suudi Arabistan'ı elinin tersiyle itti

Transfer döneminin en çok istenen oyuncularının başında gelen Yusuf Yazıcı'ya Süper Lig'den de talipler vardı. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu milli oyuncu Türkiye'de forma giymek istemediği için teklifleri reddetmişti.

İNGİLİZLER DUYURDU

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İngiliz basınından HITC Football'un haberine göre; Yusuf, Aston Villa, Crystal Palace, Brentford ve Bournemouth'tan gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Kariyerine İngiltere'de devam etmeyi isteyen Yusuf Yazıcı bu 4 takımdan birine transfer olacak.

SUUDİ ARABİSTAN'A RET

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Herkesin Suudi Arabistan'a gitmesini beklediği Yusuf Yazıcı, daha yüksek teklif almasına rağmen Suudi Arabistan'ı reddederek herkesi ters köşe yaptı.

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Yusuf Yazıcı
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