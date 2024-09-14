Yusuf Yazıcı transfer döneminde hayatının şokunu yaşadı! Tahta kapandı ve takımsız kaldı

Transfer döneminin sona ermesinin ardından boşta olan yıldız futbolcular dikkat çekti. Listenin üst sıralarında bulunan Yusuf Yazıcı'nın kendine takım bulamaması hayranlarını da şaşırttı.

4 BÜYÜK TAKIMLA İSMİ ANILDI

Süper Lig'den Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile ismi anılan Yusuf Yazıcı, Türkiye'de forma giymek istemediği için 4 takımı da reddetmişti. Avrupa'dan da istediği teklifi alamayan Yusuf Yazıcı takımsız kaldı.

EN İYİ LİGLERDE TAHTA KAPANDI

Tüm iyi liglerde transfer tahtasının kapanmasının ardından Yusuf Yazıcı'nın geriye kalan ülkelerden hangisini tercih edeceği merak konusu oldu. Suudi Arabistan hariç diğer ligleri düşünmeyen Yusuf Yazıcı'nın o bölgeden teklif beklediği aktarıldı.

HANGİ ÜLKELERDE TRANSFER DÖNEMİ AÇIK?