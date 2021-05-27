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Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nin gol kralları arasında

27.05.2021 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde de adından söz ettirdi.

Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nin gol kralları arasında

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) sezonu şampiyon tamamlayan Lille takımında forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı, attığı 7 golle UEFA Avrupa Ligi'nde en çok gol atan dört oyuncudan biri oldu.

Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanan final maçında Villarreal'in Manchester United'a penaltı atışlarında 11-10 üstünlük kurarak kupayı kazanmasıyla sonuçlanan UEFA Avrupa Ligi'nde gol kralları da belirlendi.

Oynadıkları maçlarda 7'şer gol atan Yusuf Yazıcı (Lille), Gerard Moreno (Villarreal), Pizzi (Benfica) ve Borja Mayoral (Roma) bu sezon turnuvada ağları en çok sarsan isimler oldu.

Dört oyuncudan Yusuf Yazıcı ve Pizzi 8'er, Gerard Moreno 12, Borja Mayoral ise 13 maçta 7 gole ulaşma başarısı gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi
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