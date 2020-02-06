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Yusuf Yazıcı'nın forması Trabzonspor Müzesi'nde

TRABZON HABERLERİ  | 06.02.2020 17:57 | Son Güncelleme

Bordo-mavili kulüp, sezon başında Fransa'nın Lille ekibine transfer olan oyuncunun 97 numaralı formasını, takıma geri dönene kadar emekliye ayırdı

Trabzonspor Kulübü, sezon başında Fransa'nın Lille ekibine transfer olan eski oyuncusu Yusuf Yazıcı'nın 97 numaralı formasının, takıma tekrar dönene kadar emekliye ayrıldığını duyurdu.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından, "sen dönene kadar" etiketiyle, Yusuf Yazıcı'nın formasının Trabzonspor Müzesi'ne kaldırıldığı bir video paylaşıldı.

Müzede formanın bulunduğu yerde, "Yusuf Yazıcı'nın emekli edilen 97 numaralı forması" ifadesi yer aldı.

Yusuf Yazıcı da Trabzonspor Kulübünün bu paylaşımını alıntı yaparak, "Çok büyük onur, çok büyük sorumluluk. Layık gören başta başkanımız ve yönetim kurulu olmak üzere tüm Trabzonspor camiasına teşekkür ederim. Bu kulübün tarihinde ufacık da olsa bir yere sahip olmanın onurunu yaşattınız bana." açıklamasında bulundu.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in 20. haftasındaki Fenerbahçe müsabakası öncesi, karşılaşmayı izlemeye gelen başarılı futbolcuya plaket ve formasını hediye etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Futbol Süper Lig Trabzonspor Yusuf Yazıcı

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