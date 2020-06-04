Yusufeli Barajı'na ulaşım 39 tünelle sağlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yusufeli Barajı'na ve bölgedeki köylere ulaşımı sağlamak için başlatılan tünel ve köprülerin yapım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Türkiye'nin en yüksek barajına ulaşımı sağlayacak 39 tünelin kazı destekleme imalatlarını tamamlama aşamasına getirdik. Hedefimiz 69,2 kilometrelik bu zor yolu 2021 sonunda bitirerek hizmete açmak." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren, 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'na ilçeyi şehir merkezine bağlayacak yolların yapımının devam ettiğini kaydetti.

Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralinin işletmeye açılabilmesi için yapılmakta olan Yusufeli Barajı Relökasyon yollarının toplamda 69,2 kilometre olduğunu bildiren Bakan Karaismailoğlu, proje bünyesinde 55,3 km uzunluğunda tek tüp 39 adet tünelin yanı sıra 17 adet köprü, 4 adet özel yapım köprü ve 10 adet farklı seviyeli kavşak bulunduğunu ifade etti.