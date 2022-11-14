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Yusufeli'nde 7. Off-Road Yarışları yapıldı

14.11.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 7. Off-Road Yarışları yapıldı.

Yusufeli'nde 7. Off-Road Yarışları yapıldı

Yusufeli Belediyesi ve Yusufeli Motor ve Doğa Sporları Kulübü işbirliği ile Çevreli Köyü Orman Deposu alanında gerçekleştirilen yarışlara Artvin, Trabzon, Iğdır, Giresun, Erzurum, Sivas, Rize ve Gürcistan'dan 52 sürücü katıldı.

Araçların motor gücüne göre S1, S2, S3, S4 kategorilerinde gerçekleştirilen yarışlarda, sürücüler 2 bin 500 metre uzunluğundaki 40 kapıdan oluşan parkuru en kısa sürede, hatasız şekilde tamamlamak için yarıştı.

Yarışlarda S2 kategorisinde mücadele eden Hüseyin Güngör-İbrahim Arafal çiftinin aracı, virajı alamayınca kontrolden çıkarak devrildi.

Devrilen araç iş makinesi yardımıyla düzeltildikten sonra Güngör ve Arafal yarışlara kaldıkları yerden devam ederek parkuru tamamladı.

Yarışlarda S1 kategorisinde, İbrahim Akan-Erhan Ardıç, S2 kategorisinde Mehmet Fatih Kaya-Mehmet Akif Yılmaz, S3 kategorisinde Nafi Sarı-İlknur Çetinkaya, S4 kategorisinde de Osman Yerlikaya-Talha Taşkın çifti birinciliği elde etti.

Yarışları izleyen Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışların güzel ve kazasız bir şekilde tamamlanmasından dolayı son derece mutlu olduğunu söyledi.

Çok güzel yarışlar izlediklerini belirten Aytekin, "Kıyasıya mücadele ortaya koyan tüm yarışçılarımızı kutluyorum. Yusufeli denince akla hep kültürel etkinlikler geliyor. Boğa güreşlerimiz ve Karakucak güreşlerimizin yanına artık off-road oyunlarımızı da eklemiş olduk. İnşallah en kısa sürede yeni ve kalıcı bir parkur için çalışmalarımızı tamamlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

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