Yusufeli'nde ev ve iş yerleri kamulaştırılan vatandaşlar geçici prefabrik konutlara taşınıyor

Yeni yerleşim yeri bağlantı yolu kapsamında, mevcut ilçe merkezinin üzerinden geçerek iki yakayı birleştirecek viyadüğün altında kalan ev ve iş yerleri kamulaştırıldı.

Çoruh Nehri üzerinde inşası devam eden, temelden 275 metre yüksekliğiyle kemer baraj sınıfında Türkiye'nin birinci, dünyanın da 3. en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı suları altında kalacak yeni yerleşim yerinin yapımı devam ediyor.

Aytekin, 21. yüzyılın en modern ilçesi olarak inşa edilen yeni Yusufeli yerleşim yerinin bağlantı yolunun mevcut ilçenin üzerinden geçen özel viyadükle sağlandığını belirterek, DSİ tarafından inşa edilen 690 metre uzunluğunda, 154 metre yüksekliğindeki viyadüğün yeni ilçeye girişi sağlayacağını anlattı.

Bu viyadüğün altında 10 esnaf, yaklaşık 10 depo, 60 konut, Yusufeli Orman İşletme Şefliği, Yusufeli Öğretmenevi gibi bazı kamu kurumlarına ait binalar ve lojmanların olduğunu ifade eden Aytekin, "Viyadüğün yeni yerleşim yeriyle eş zamanlı yapılabilmesi için, viyadüğün altındaki vatandaşlarımızın iskanları söz konusuydu. Konuyla ilgili 90 civarında prefabrik konut yapan DSİ Bölge Müdürlüğü, viyadüğün yapımı esnasında risk altında bulunacak bütün evleri prefabrik yapılara taşımaya başladı. Şu an itibarıyla bu taşınma yüzde 60 gerçekleşmiş durumda." diye konuştu.

- "Devletimiz dünkünden daha güzel mekanları inşa etme konusunda kararlı"

Aytekin, prefabrik konutlara yerleşenlerin büyük oranda durumlarından memnun olduğunu anlatarak, şöyle devam etti: