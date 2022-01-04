Yusufeli'nde yangınzedeler için inşa edilen afet konutları hızla yükseliyor

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde, 17 Mart 2021'de çıkan yangında evleri zarar gören afetzedeler için yapılan konutların inşaatı tüm hızıyla sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında Dereiçi köyünde afet yapılarının inşasına yaklaşık 4 ay önce başlandı.

41 konut, 1 iş yeri, 1 köy konağı, 2 misafirhane ile 64 ahır ve samanlıktan oluşan projede, yüzde 65'lik fiziki gerçekleşme sağlandı.

Köy muhtarı Sabri Duman, AA muhabirine, 17 Mart'ta çok büyük yangın afeti yaşadıklarını söyledi.

Yangının üzerinden 9 ay geçtiğini belirten Duman, "Devletimiz her gün halimizi, hatırımızı sordu. İhtiyaçlarımızı giderdi. Buradaki çalışmaları takip etti. Kamu kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına bizim derdimizle dertlenen herkese teşekkür ediyoruz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Devletimiz yangının ikinci günü iki bakanıyla buradaydı. O gün bugün yaralarımız sarılıyor, yeni konutlarımız yapılıyor." diye konuştu.

Duman, konutların 7 bloktan oluştuğunu kaydederek, 4 blokta kaba inşaatın bittiğini ve ince işlere başlandığını, 3 blokta da çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Hava şartları müsaade ettiği sürece çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Duman, "Vatandaşlarımız şu an geçici konutlarında. Dışarıda kalan kimse yok. Her ne kadar geçici konutlarda olsalar da misafir sayılırlar. O nedenle yeni kalıcı evlerimize yerleşeceğimiz günü sabırla bekliyoruz. Bugüne kadar yapılan işlerden çok memnunuz. Devletimiz arkamızda." değerlendirmesinde bulundu.

- "En geç nisan, mayısta teslim edilecek"

Sabri Duman, çok sayıda ahır ve samanlığın da yandığını anımsatarak şöyle devam etti:

"Hayvanları yanan vatandaşlarımıza devletimiz hayvanlarını verdi. Ahır ve samanlıkların da büyük bölümü yapıldı. Ahır ve samanlıklarımız 16 blok halinde inşa ediliyor. Her blokta 4 ahır, samanlık olmak üzere toplamda modern 64 ahır samanlık yapılıyor. İnşaatlar çok hızlı ilerliyor. Biz bu denli hızlı olacağını beklemiyorduk. TOKİ tarafından yapılan inşaatlarımız en geç nisan, mayısta bitmiş olup hak sahiplerine teslim edilecek inşallah."

Geçmişi ve anıları yangında yok olan vatandaşların o dönemde çok büyük karamsarlık içinde olduğunu dile getiren Duman, "Yangın sonrası yapılan hizmeti görünce herkes çok memnun ve devletimize müteşekkir. Türkiye'nin her yerinden bizlere yardım geldi. Biz ihtiyacımızdan fazlasını kabul etmedik. Bunun vebaline girmek istemedik." ifadelerini kullandı.

