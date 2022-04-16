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  4. Yusuf'un Rusya Premier Lig'deki 6 maçlık gol serisi bitti

Yusuf'un Rusya Premier Lig'deki 6 maçlık gol serisi bitti

16.04.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yusuf'un Rusya Premier Lig'deki 6 maçlık gol serisi bitti

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği CSKA Moskova, Rusya Premier Lig'in 25. haftasında Ufa ile 1-1 berabere kaldı.

Haftaya 3. sırada başlayan CSKA Moskova, küme düşme hattındaki Ufa'ya konuk oldu.

CSKA Moskova, Fernandes'in 88. dakikadaki golüyle öne geçti ancak ev sahibi ekip, Nikitin'in 90+5'inci dakikada attığı golle bir puanı kurtardı.

Rusya Premier Lig'de 8 golü bulunan Yusuf, 90 dakika sahada kaldı. Ligde oynadığı 6 maçta da fileleri havalandıran milli futbolcunun serisi sona erdi.

CSKA Moskova puanını 44'e, Ufa da 22'ye çıkardı.

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