Yuto Nagatomo: Galatasaray'ı hayatımdan çok seviyorum

Fatih Terim'le çalıştığı için kendini çok şanslı hissettiğini ifade eden Nagatomo, "Fatih Hocaya baktığınız zaman hem taktik anlamında çok donanımlı hem de ilişkiler anlamında bize baba oğul gibi yaklaşan, o sıcaklığı veren ve çok dürüst bir teknik direktör. Teknik direktörün dürüst olması çok önemlidir, hocamızın bazı şeyleri direkt söylemesi çok güzel. Bu yüzden Fatih Hoca ile çalıştığım için çok mutluyum" dedi. Nagatomo, bir öğrencinin Galatasaray'ı ne kadar seviyorsun sorusunu ise, "Galatasaray'ı hayatımdan çok seviyorum" şeklinde cevapladı. Genç oyuncuların Yuto Nagatomo’ya sorduğu sorular ve Japon oyuncunun cevapları şu şekildeydi: - Futbol kariyerinize hangi takımda başladınız?

"Futbol oynamaya 7 yaşımda sokaklarda oynayarak başladım. 8 yaşımdayken Japonya’da Moyishi ismindeki bir takımda oynamaya başladım." - Bir spor okulunuz ve yazdığınız bir kitap var. Bunlar hakkında neler söylemek istersiniz?

"Cevabıma futbol okuluyla başlayacağım. Futbol okulumda 300 tane çocuk var. Onları bir şampiyon gibi yetiştirmek, karakterlerini geliştirmelerini sağlamak ve en iyi şekilde futbolu öğrenmelerini istiyorum. Geleceğe bir şampiyon gibi yetişmelerini istiyorum. 6-7 tane farklı konuda kitabım var. Yogayı, egzersizleri, hayat hikayemi, futbolu ve beslenmeyi anlatan farklı kitaplarım var. Futbolcu olmak için beslenme çok önemli. Bunları detaylarıyla anlatan kitaplarım var."

- Maçlara çıkmadan önce bir uğurunuz var mı?

"Bana en çok uğur getiren şey ailem. Ailemle konuşmak beni çok rahatlatıyor ve bana ekstra bir güven veriyor. Bu yüzden maçlardan önce ailemle ve eşimle konuşuyorum. Maç günü stada gittiğimde soyunma odasında yaptığım belirli egzersizler var. Maça hazırlanmak için bu egzersizleri en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum." - Maçlarda kendinize çok kızdığınız anlar oluyor mu?

"Futbol oynuyoruz, siz de oynuyorsunuz. Hata mutlaka yapacaksınız. Ben de yapıyorum, takım arkadaşlarım da yapıyor, siz de yapıyorsunuz. Futbolda önemli olan hep pozitif olmak. Hem kendin için hem de takım arkadaşların için pozitif olmak çok önemli. Takım arkadaşlarınıza iyi örnek olmanız gerekiyor. Herkes hata yapabilir, bu bir hata oyunu. Mental olarak çok kuvvetli olmanız gerekiyor. İlk hata da kendinizi bırakmamanız gerekiyor. Takım arkadaşınızın hatasında sinir göstermemeniz gerekiyor. Hata yaptığı için o zaten kendini kötü hissediyordur. Bu yüzden hem kendinize hem de takım arkadaşlarınıza pozitif olmanız gerekiyor."

- Takımdaki en yakın arkadaşınız kim?

"Futbolda başarılı olmak istiyorsanız arkadaşlık ve takım içerisindeki aile ortamı çok önemli. Biz sizin de izlediğiniz ağabeylerinizle beraber bir aile gibiyiz. Hep beraberiz, sürekli konuşuyoruz, şakalaşıyoruz. Bu yüzden bir veya birkaç isim vermem doğru olmaz. Bütün takım arkadaşlarım benim çok yakın arkadaşım. Geldiğim ilk günden beri bana çok iyi davranıyorlar. Futbolda başarılı olmak için bu çok önemli. Takım arkadaşlarınızla iletişiminizin kuvvetli olması gerekiyor. Size de bunu tavsiye ediyorum. Sizler de Galatasaray’da oynuyorsunuz, ileride önemli futbolcular olacaksınız. Hep pozitif olmanızı, arkadaşlarınızla konuşmanızı, şakalaşmanızı tavsiye ediyorum." - Futbolcu olmaya ne zaman karar verdiniz?

"Bu güzel bir soru. 20 yaşımdayken FC Tokyo futbol takımından teklif aldığım zaman profesyonel futbolcu olmaya karar verdim. Daha önce de futbol oynuyordum ama profesyonel olarak oynamaya bu teklifi aldığımda karar vermiştim. Ben 22 yaşıma kadar üniversitede eğitim görmeye devam ettim. Eğitim çok önemli. Eğitim ile beraber futbolu götürmeniz gerekiyor. Sadece futbol ile olmaz, eğitiminize de önem verin. Ben 22 yaşıma kadar ekonomi okudum. Bu yüzden sadece futbola odaklanmaktan ziyade okulunuzu da ihmal etmeyin."

- Galatasaray’ı bizim çok kadar seviyor musunuz?

"Sen ne kadar seviyorsun Galatasaray’ı?" - Ben hayatım kadar seviyorum.

"Ben hayatımdan da çok seviyorum." - Fatih Hocamızın en sevdiğin özelliği ne?

"Fatih Hocam çok önemli bir isim. Bizler için çok önemli ve herkesin tanıdığı bir isim. Japonya’daki insanlar da İtalya’daki insanlar da onu tanıyor. Fatih Hoca dünya çapında bir isim. Çok önemli başarılar kazanmış birisi, böyle bir teknik direktör ile çalıştığım için kendimi çok iyi hissediyorum. Kimi hocalar vardır taktik olarak çok bilgililerdir ancak futbolcu ilişkilerinde sıkıntı yaşar. Fatih Hocaya baktığınız zaman hem taktik anlamında çok donanımlı hem de ilişkiler anlamında bize baba oğul gibi yaklaşan, o sıcaklığı veren ve çok dürüst bir teknik direktör. Teknik direktörün dürüst olması çok önemlidir, hocamızın bazı şeyleri direkt söylemesi çok güzel. Bu yüzden Fatih Hoca ile çalıştığım için çok mutluyum. Bizi maça iyi hazırlaması, bize bir baba gibi yaklaşmasını çok seviyorum." - Süper Lig'in diğer liglerden farkı sizce ne?

"Türkiye liginin çok kaliteli bir lig olduğunu düşünüyorum. İtalya Liginde de oynadım, orası da çok kaliteli bir lig. İtalya Ligi taktik olarak biraz daha ağır basan bir lig olabilir ama Türkiye’de de taktiğe çok önem veriliyor. Türkiye Liginin bir diğer önemli yanı taraftarları. Bizim taraftarlarımız başta olmak üzere her maçta sizinle beraberler, sizi yalnız bırakmıyorlar. Türkiye Ligini güzelleştiren faktörlerden birisi de taraftar. Umuyorum ki bu güzel bir ligde siz de Galatasaray forması giyer ve başarılar yaşarsınız. Biliyorsunuz ben geçen sene Galatasaray forması ile şampiyonluk yaşadım. Umarım siz de Galatasaray formasıyla şampiyonluklar yaşarsınız."

- Evde antrenman yapıyor musunuz?

"Sadece burada yaptığınız antrenman yetmez, eve gittiğiniz zaman da egzersizlerinize devam etmeniz gerekiyor. İyi bir futbolcu olmak için iyi uyumanız, beslenmeniz ve dinlenmeniz gerekiyor. Sadece Florya’da yaptığınız antrenman yetmez, eve gittiğiniz zaman da egzersizlerinize devam etmeniz gerekiyor. Futbolu hiçbir zaman tek başına oynayamazsın. Tek başına rakibin olmadan maç yapamazsın. Bu yüzden herkese saygı göstermeniz gerekiyor. Onu sevmiyorum, bunu sevmiyorum demeden herkese saygı göstermeniz lazım." - Kayserispor’a attığınız kafa golünü nasıl attınız?

"Mariano benim çok sevdiğim bir arkadaşım, saha içinde de çok teknik, çok zeki ve çok tecrübeli bir oyuncu. Kayserispor maçında bana o kadar güzel bir orta kesti ki bana sadece topa dokunmak kaldı. Futbolda teknik olmak ve zeki olmak çok önemli. Mariano da bunun en güzel örneklerinden bir tanesi." - Sizce bu sene şampiyon olur muyuz?

"Burada taraftarımızın ve camiamızın vereceği destek ile enerji çok önemli. Biz takım içerisinde şampiyonluğa inanıyoruz. Sizin de inanmanız ve bize destek vermeniz, bizimle beraber olmanız çok önemli. Biz sizden bu desteği ve enerjiyi aldığımız sürece şampiyon oluruz. Yeter ki siz bize destek vermeye ve inanmaya devam edin."