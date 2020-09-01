Yuto Nagatomo resmen Marsilya'da

Galatasaray ile sözleşmesini feshettikten sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Yuto Nagatomo Marsilya’ya transfer oldu. Fransız ekibi, 33 yaşındaki oyuncunun transferini resmen açıkladı.

Galatasaray'a geldikten sonra kazanılan 2 şampiyonlukta katkı sağlayan ancak geçen sezonun 2. yarısı öncesi sözleşmesi fesh edilen Yuto Nagatomo, Fransız devi Marsilya'ya transfer oldu.

Marsilya, 33 yaşındaki sol bek oyuncusunun transfer edildiğini resmen açıkladı.



