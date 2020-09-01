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Yuto Nagatomo resmen Marsilya'da

FRANSA HABERLERİ  | 01.09.2020 14:59 | Son Güncelleme

Fransız Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, Galatasaray sözleşmesi sona eren Japon sol bek Nagatomo'nun transferini resmen açıkladı.

Yuto Nagatomo resmen Marsilya'da

Galatasaray ile sözleşmesini feshettikten sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Yuto Nagatomo Marsilya’ya transfer oldu. Fransız ekibi, 33 yaşındaki oyuncunun transferini resmen açıkladı.

Galatasaray'a geldikten sonra kazanılan 2 şampiyonlukta katkı sağlayan ancak geçen sezonun 2. yarısı öncesi sözleşmesi fesh edilen Yuto Nagatomo, Fransız devi Marsilya'ya transfer oldu.

nagatomo

Marsilya, 33 yaşındaki sol bek oyuncusunun transfer edildiğini resmen açıkladı.


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