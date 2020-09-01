Yuto Nagatomo resmen Marsilya'da

Galatasaray ile sözleşmesini feshettikten sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Yuto Nagatomo Marsilya’ya transfer oldu. Fransız ekibi, 33 yaşındaki oyuncunun transferini resmen açıkladı.
Galatasaray'a geldikten sonra kazanılan 2 şampiyonlukta katkı sağlayan ancak geçen sezonun 2. yarısı öncesi sözleşmesi fesh edilen Yuto Nagatomo, Fransız devi Marsilya'ya transfer oldu.
Marsilya, 33 yaşındaki sol bek oyuncusunun transfer edildiğini resmen açıkladı.
???????? ????????/???????? ???????????????? ???????????????????????? ????— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 31, 2020
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➡️ ???????????????????? cards won ✨
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