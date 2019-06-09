Yuva yapan kumruya şemsiyeli yardım

İzmir Ödemiş’te kumrular yuva yapmak için trafik ışıklarını tercih ederken vatandaşlar da kumruları güneşten korumak için adeta seferber oluyor. Yüzyıllar önce Yeni Camii civarındaki leyleklerin beslenmesi için senelik yüz kuruş verilen Mürselli İbrahim Ağa Vakfı’na ev sahipliği yapan, Büyük Camii’nin duvarlarında kuşlar için köşklerin bulunduğu Ödemiş’te sevimli dostlara sahip çıkılmaya devam ediliyor.

YUVA OLARAK ORAYI SEÇTİLER

Geçen yıl 30 Ağustos töreni için geldiği Ödemiş’te Ulus Meydanı Atatürk Caddesi’ndeki trafik ışığına yuva yapan kumruları güneşten korumak üzere şemsiye alıp kendi imkanlarıyla direğe tırmanarak şemsiyeyi direğe yerleştiren hayvansever Erol Yörük’ün davranışı herkese örnek oldu. Ulusal basında da geniş yankı uyandıran ve uzun süre konuşulan bu duyarlılığın bir örneği bu kez Mezarbaşı kavşağında yaşandı.

İlçenin en hareketli kavşağında bulunan trafik ışığına yuva yapan kumru için yakındaki bir esnaf kendi imkanlarıyla direğin üzerine şemsiye yerleştirdi. Trafik ışıklarında bekleyen sürücülerin ve yayaların meraklı bakışları arasında ip ve bant yardımıyla şemsiyeyi direğe monte eden gayrimenkul uzmanı Cihan Akman’ın bu davranışı takdir topladı.