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'Yuvama dönüyorum!' diyerek Türkiye'yi işaret eden Alex de Souza Brezilya'da kaldı! İşte Fenerbahçe efsanesinin yeni takımı...

08.12.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları arasında gösterilen hatta taraftarlar tarafından heykeli dikilen efsane futbolcu Alex de Souza'nın yeni adresi belli oldu. Futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından teknik direktörlüğe soyunan ve geçtiğimiz günlerde Türk bayrağını eklediği tweet'inde "Yuvama dönüyorum" ifadelerini kullanan Alex'in yeni takımı taraftarı şaşırttı.

'Yuvama dönüyorum!' diyerek Türkiye'yi işaret eden Alex de Souza Brezilya'da kaldı! İşte Fenerbahçe efsanesinin yeni takımı...

Fenerbahçe'de gelmiş geçmiş en iyi yabancı futbolcu olarak gösterilen ve 'efsane' olarak adını tarihe yazdıran Brezilyalı eski futbolcu Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerine start vermişti. Hoca olarak büyük başarılara imza atmak istediğini her fırsatta dile getiren efsane isim, Sao Paulo B'de başladığı teknik direktörlük görevinden 28 Ekim tarihinde ayrılmıştı.

"YUVAMA DÖNÜYORUM" DEMİŞTİ

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Yakın geçmişte Twitter hesabından attığı tweet'te Türk bayrağına yer veren ve "Yuvama dönüyorum" ifadelerini kullanan Alex de Souza'nın yeni adresi belli oldu.

ÜLKESİNDE KALDI

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Türkiye'den bir takımla anlaşması beklenen Brezilyalı efsane, ülkesinde kaldı ve Serie B takımlarından Avai ile anlaşmaya vardı.

"HAVALI BİR PROJEDEN SORUMLUYUM"

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Alex de Souza, kendisi için düzenlenen imza töreninde "Havalı bir projeden sorumlu olmak çok büyük bir sevinç sebebi. Bu zorlu görev için çok motiveyim" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DE TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLMUŞTU

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Futbolu 2015 yılında Coritiba'da bırakan Alex de Souza, 1 Temmuz 2004 yılında imza attığı Fenerbahçe'den 18 Ekim 2012 tarihinde ayrılmıştı. Alex, Fenerbahçe'de çıktığı 344 maçta 171 gol - 145 asistlik bir performans göstererek taraftarların gönlünde taht kurmuştu.

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