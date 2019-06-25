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Yuvasından düşen yavru karga kediye böyle yem oldu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 25.06.2019 11:24 | Son Güncelleme

Kargaların, yuvasından düşen karga yavrusunu kedinin ağzından kurtarmak için verdiği mücadele sonuçsuz kaldı.

Tokat'ta ağaçtaki yuvasından düşen bir karga yavrusu yerde bulunan kedinin avı oldu. Yavru kargayı kediden kurtarmak isteyen diğer kargalar, kediye saldırdı. Ağzına aldığı yavru karga ile kaçmaya başlayan kedi ile yavru kargayı kurtarmak isteyen kargaların ilginç mücadelesi kameralara yansıdı.

Ağzındaki yavru ile otomobillerin altına girip kargaların saldırısından korunan kedi, bir süre sonra kaçıp uzaklaşmayı başardı. Yetişkin kargaların yavru kargayı kurtarmak için verdiği mücadele sonuçsuz kaldı. Yavru karga ardından kediye yem oldu.

O anlara tanıklık eden Savaş Kalkan, kargaların yavru kargayı kedinin ağzından kurtarma için çok çaba gösterdiğini ama başarılı olamadığını söyledi. Zeki olma özellikleri ile tanına kargaların yavrularına sahip çıkma içgüdüsü ile hareket ettiğini ifade eden Kalkan, kargaların yavru kargayı kediden kurtaramadığına üzüldüğünü dile getirdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kedi karga

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