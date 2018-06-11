Yüz lekelerini ikinci kullanımda yok eden maske

Malzemeler içide yer alan tarçının anti mikrop özelliği vardır. Bu özelliği sayesinde bakterlerin sebep olduğu hastalıkları önler. Hindistan cevizi ise iltihapları yok etme özelliğine sahiptir. Antibakteriyel özelliğe sahip olan bal da bu listeye eklenince lekelerin yok olmaması mümkün değil :)

Malzemeler:

1 çay kaşığı bal

1 çay kaşığı limon suyu (Hassas cilde sahip olanlar, kullanmayabilir)

1/2 çay kaşığı tarçın

1/2 çay kaşığı hindistan cevizi

Hazırlanışı ve Kullanımı:

Tüm malzemeleri macun kıvamına gelene kadar karıştıralım.

Göz ve dudak çevreniz hariç bu karışımı temiz yüzünüze sürün ve 30 dakika bekletin.

Cildinizde bir yanma olacaktır, yanma başladıktan sonra en az 10 dakika daha maskeyi cildinizde bekletmeye çalışın. Sonrasında ılık su ile cildinizi yıkayın ve kreminizi sürün.

Maskeyi haftada bir kez uygulayabilirsiniz.