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Yüz Numaralı Adam oyuncuları kimler, konusu nedir? Yüz Numaralı Adam filmi nerede ve kaç yılında çekildi?

01.04.2023 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüz Numaralı Adam filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Yerli komedi filmi Yüz Numaralı Adam FOX TV erkanlarında seyircilere sinema keyfi yaşatacak. Filmin başrollerini Kemal Sunal ve Oya Aydoğan paylaşmıştır. Yüz Numaralı Adam filmi hakkındaki sorgulamalar hız kazandı. Peki, Yüz Numaralı Adam konusu nedir, oyuncuları kimdir? Yüz Numaralı Adam filmi nerede ve kaç yılında çekildi?

Yüz Numaralı Adam oyuncuları kimler, konusu nedir? Yüz Numaralı Adam filmi nerede ve kaç yılında çekildi?

Yüz Numaralı Adam filmi oyuncu kadrosu ve konusu gibi detaylar, 1 Nisan 2023 Cumartesi akşamı TV ekranlarında filmi seyredecek olan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Filmin başrollerinde yer alan usta oyuncu Kemal Sunal, aynı zamanda filmin yapımcılığında da Fatma Girik ile beraber yer alıyor. İşte Yüz Numaralı Adam filmi hakkında merak edilen soruların yanıtları...

YÜZ NUMARALI ADAM KONUSU

Yüz Numaralı Adam filmi, ailesinin çalışıp para kazanması için zorladığı, ancak saflığı nedeniyle girdiği işlerde bir türlü tutunamayan ve kısa sürede kovulan Şaban'ın, bir reklam firmasında çalışan ve önemli bir firmanın ürünlerini tanıtmak için halkın içinden birini kullanmayı düşünen Oya tarafından trende görülmesi ve reklam filmlerinde oynaması için ikna edilmesini konu ediniyor.

Yüz Numaralı Adam konusu ne?

YÜZ NUMARALI ADAM OYUNCULARI

Kemal Sunal - Şaban Erkök

Oya Aydoğan - Ayşe (ses. Ayşin Atav)

Cem Erman - Reklamcı Can (ses. Güner Ümit)

Ali Şen - Sütçü Ali (ses. Rıza Tüzün)

Reha Yurdakul - Komiser (ses. Timuçin Caymaz)

Süleyman Turan - TV Spikeri (ses. Kamran Usluer)

Feridun Şavlı - Tuncer (ses. Rıza Pekkutsal)

Leman Akçatepe - Şaban'ın Annesi (ses. Güler Ökten)

Orhan Elmas - Avukat (ses. Zafer Önen)

Asım Par - Şerif (ses. Erhan Abir)

Osman F. Seden - Patron (ses. Dinçer Çekmez)

Oya Akkartal - Zeynep

Kudret Karadağ - Kasap Hayri

Memduh Ünsal - Patron

Zeki Sezer - Patron

Hakkı Kıvanç - Kahveci (ses. Özdemir Özkara)

Niyazi Vanlı - Terzi (ses. Devrim Parscan)

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YÜZ NUMARALI ADAM FİLMİ KAÇ YILINDA, NEREDE ÇEKİLDİ?

Yüz Numaralı Adam filmi 1978 yılında gösterime girmiştir. Film, İstanbul Cankurtaran'da çekilmiştir.

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