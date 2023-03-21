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Yüz Yıllık Mucize konusu nedir, oyuncuları kimler? Yüz Yıllık Mucize ne zaman başlayacak? İlk fragman yayınlandı

21.03.2023 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüz Yıllık Mucize dizisi heyecanla bekleniyor. Fragmanların yayınlanmasının ardından Yüz Yıllık Mucize konusu ve oyuncuları merak edildi. Başrollerde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in bulunduğu dizi Star TV'de yayınlanacak. Peki Yüz Yıllık Mucize konusu nedir, oyuncuları kimler? Yüz Yıllık Mucize ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Yüz Yıllık Mucize konusu nedir, oyuncuları kimler? Yüz Yıllık Mucize ne zaman başlayacak? İlk fragman yayınlandı

OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği ve yönetmenliğini Hilal Saral’ın yaptığı Yüz Yıllık Mucize dizisini Nuran Evren Şit kaleme aldı. Heyecanla beklenen dizi izleyicileri de oldukça meraklandırdı. Masumlar Apartmanı ile adından epey söz ettiren Birkan Sokullu ve Hercai dizisinin yıldız ismi Ebru Şahin'in maceraları merakla bekleniyor. Peki Yüz Yıllık Mucize konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

YÜZ YILLIK MUCİZE KONUSU NEDİR?

Günümüzde 130 yaşında olan Ali Tahir (Birkan Sokullu); hayatıyla ilgili önemli bir karar verdiğinde Harika (Ebru Şahin) ile karşılaşır. Bu karşılaşma ve tanışma sonrası hem Harika hem de Kemal için yeni bir sayfa açılacaktır.

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YÜZ YILLIK MUCİZE OYUNCULARI KİMLER?

Yüz Yıllık Mucize’nin oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra yer alıyor.

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Yüz Yıllık Mucize 23 Mart Perşembe akşamı ilk bölümü ile STar TV ekranlarında izleyicinin karşısına çıkacak.

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