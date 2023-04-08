Yüz Yıllık Mucize'nin Kemal'i Birkan Sokullu'nun eski aşkı da çok ünlü çıktı! Meğer dillerden düşmeyen isimle...

Meslek hayatına başladığından beri ünlü güzellerle birliktelik yaşayan Birkan Sokullu, bir süredir ünlü iş adamı Kemal Gürkaynak'ın kızı Eda Gürkaynak ile birlikte. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü oyuncunun eski aşkı da çok popüler bir isim çıktı.

Birkan Sokullu daha önce de Berrak Tüzünataç ile 3 yıllık bir ilişki yaşamış ve ayrılmıştı. Ünlü ismin Tüzünataç'tan sonra tescilli güzel Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamış olması görenleri hayret ettirdi.

Dilan Çiçek Deniz şu sıralar Mert Yazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla oldukça gündemde.

BİR YANDA FURKAN ANDIÇ BİR YANDA BERRAK TÜZÜNATAÇ

Birkan Sokullu ve Dilan Çiçek Deniz'in 2019 yılında beş ay süren bir birliktelik yaşadığı ortaya çıktı. İki isim de ilişkilerine başlamadan kısa süre önce kendi ilişkilerini sonlandırmıştı.

Magazin gündeminde Birkan Sokullu Berrak Tüzünataç ve Dilan Çiçek Deniz ve Furkan Andıç ayrılıkları konuşulurken, ikilinin sevgili oldukları haberi gündeme bomba gibi düşmüştü.

Beş ay gibi kısa bir süre devam eden ilişki, çiftin hayranlarından da tepki toplamıştı. Deniz'in hayranları daha ılımlı yaklaşırken, Birkan Sokullu'nun hayranları ünlü çifte, ""Acil Berrak'a döner misin ne yapıyorsun?", "Berrak yüz kere daha iyiydi aşkınıza yazık etmeyin" tarzı yorumlarda bulunmuştu.

