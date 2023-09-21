Yüz Yıllık Mucize'nin yıldızı Ebru Şahin'in yıllar önce oynadığı klip ortaya çıktı! Ebru Polat onu katalogdan beğenmiş

Atv'de yayınlanan Hercai dizisinde hayat verdiği 'Reyyan Şadoğlu' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ebru Şahin bu dizinin ardından birçok başarılı projede yer aldı. Son olarak Yüz Yıllık Mucize dizisinde Harika karakterine hayat veren güzel oyuncunun yıllar önce oynadığı bir klip ortaya çıktı.

Geçen sene basketbolcu Cedi Osman ile Makedonya'da evlenen Ebru Şahin özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile zaman zaman gündem oluyor. Eşi ile pozları çok beğenilen Şahin'in eski halini görenler çok şaşırdı.

Ebru Şahin ünlü olmadan önce, Ebru Polat'ın 'Babamın Emanetiyim' adlı şarkısının klibinde rol almış.

Ebru Polat daha önce katıldığı bir programda klip hakkında şu açıklamayı yapmış; "Katalogdan gördüm, çok beğendim. Hiç değişmedi. Çok ışığı olan bir kız. Ebru çok güzel görünüyordu, 'Gelinlik çok yakışır' dedim. Çok saf, masum bir şarkıydı. Çok güzel çok tatlı bir kız..."

Kısa sürede gündem olan klipte Şahin'in gelinlikli halini görenler; 'Hep güzelmiş', 'Her hali çok güzel', 'Klipte görünce çok şaşırdım' gibi yorumlar yaptılar.

Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. İlk kez 2016 yılında Kan Parası filminde rol aldı.

2016-2017 yılları arasında İstanbullu Gelin, 2018 yılında ise Yasak Elma adlı dizilerde yer aldı. Asıl tanınırlığını 2019 yılında yayımlanmaya başlayan Hercai adlı dizide canlandırdığı Reyyan karakteri ile elde etti.

2020 yılında düzenlenen 46. Altın Kelebek Ödül Töreninde En İyi Kadın Oyuncu ve Yıldızı Parlayanlar ödüllerinin sahibi oldu.

Şuursuz Aşk filminde başrolü İsmail Hacıoğlu ile paylaştı. 2021-2022 yılları arasında Atv'de yayımlanan Destan adlı dizide Akkız karakterine hayat verdi.

2023 yılında ise, Star TV'de yayımlanan Yüz Yıllık Mucize adlı dizide Harika karakterini canlandırdı.



