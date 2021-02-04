Yüzde 60 zammı davul zurna eşliğinde kutladılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan 5 bin 400 personel için toplu iş sözleşmesi imzalandı. İşçi lehine sonuçlanan sözleşmede yüzde 60 oranında zam yapılırken, çalışanlar ise davul zurna eşliğinde sözleşmeyi kutladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesinde çalışan personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi, Ana Hizmet Binası önünde düzenlenen programda imzalandı. İmza törenine, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Yerel-Sen Genel Sekreteri Ali Danış, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Öz güven-Sen Sendikası Genel Başkanı Ömer Yılmaz, Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, BELDE A.Ş. Genel Müdürü Kemal Yazıcı ve yüzlerce belediye personeli katıldı. İmza töreni öncesi belediye çalışanları davul zurna eşliğinde sözleşmeyi kutladı.

İlk yıl yüzde 16.60 zam

Başkan Tahir Büyükakın ile Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy arasında 5 bin 400 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi, 1 Temmuz 2020 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında yürürlükte kalacak. Toplu iş sözleşmesi kapsamında 31 Aralık 2020 tarihi itibari ile günlük yevmiyeleri 125 TL’nin altında olan personellerin, günlük yevmiyeleri 125 TL’ye çekildikten sonra 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren tüm personelin günlük ücretlerine eşit şekilde 10 TL veriliyor. Ayrıca tüm işçilere ilk yıl için yüzde 16.60 oranında zam verildi. Sözleşmenin ikinci yılını kapsayan 1 Ocak 2022

