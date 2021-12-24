"Yüzen oteller" 6 yıl aradan sonra İzmir Limanı'na demir atacak

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Kruvaziyer turizminde 2016 yılına kadar popüler destinasyonlar arasında yer alan İzmir, 2022'de sefer planları açıklanan 49 gemiyi ağırlamaya hazırlanıyor.

AA muhabirinin Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi verilerinden derlediği bilgilere göre, kruvaziyerle 2003 yılında tanışan İzmir’e ilk yıl bu gemilerle 3 bin turist geldi.

Yıllar içinde gemiyle gelen turist sayısını artıran kent, 2012'de 552 bin turisti ağırladı. Gemilerle 2013 yılında 486 bin, 2014'te 332 bin, 2015 yılında 228 bin turistin geldiği kent, 2016'dan itibaren sefer listelerinde yer alamadı.

Kruvaziyer turizminin yeniden canlandırılması için yürütülen çalışmalar sonucu İzmir Limanı'na 2022 yılı için 49 kruvaziyer rezervasyon yaptırdı. Böylelikle 6 yıllık aranın ardından gemilerle gelecek turistlerin, kent merkezinin yanı sıra Efes, Meryemana ve Bergama gibi tarihi ören yerlerinde turizm hareketliliği oluşturması bekleniyor.

- Galataport'un etkisi

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, 2013 yılından sonra Avrupa’daki yanlış algılar, terörle ilgili yanlış yönlendirmeler ve daha sonra dünyayı saran Kovid-19 salgınının kruvaziyer turizmini engellediğini söyledi.

Gelecek yılın ilk çeyreğinden itibaren gemilerin tekrar İzmir’e yanaşacak olmasının sevindirici bir haber olduğunu belirten Öztürk, 49 geminin rezervasyon yaptırdığını ifade etti.

Kruvaziyer yolcusunun kent ekonomisine katkı verdiğini dile getiren Öztürk, "Gemiyle seyahat eden turist, karada harcama olanakları daha fazla olduğu için alışverişe yöneliyor. Bir kruvaziyer yolcusunun ortalama 100-125 dolar arasında günlük harcamasının olduğu kabul ediliyor. Bu turizm dalı, ülkenin tanıtımı açısından da önemli. Çünkü kruvaziyerle gelip tanıdığında, ileriki yıllarda uçakla veya kara yoluyla Türkiye’ye gelme şansı ortaya çıkıyor.” diye konuştu.

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin, özellikle de İzmir’in önemli bir destinasyon olduğunun altını çizen Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmirsiz ya da Türkiye limanlarının olmadığı bir rota iş yapmıyor. Burada Galataport İstanbul’un önemli bir avantajı söz konusu oldu. Çünkü kruvaziyerin kesilmesinin en büyük nedenlerinden birisi de Galataport’un inşa halinde olmasıydı. Orası ekimde ilk yolcu gemisini kabul etti. Dünyanın en iyi terminallerinden biri olarak hizmet vermeye başladı. 2022’de 250’ye yakın rezervasyon aldı Galataport. Bu limana giden veya gelen gemiler için İzmir uğrak liman oldu."

Öztürk, gelecek turist sayısına ilişkin önceden bir değerlendirme yapılamayacağını, Kovid-19 salgını nedeniyle gemilerin tam kapasite yolcu alamadığını anlattı.

