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Yüzlerce kupası olan lise, sportif başarılarıyla dikkati çekiyor

AA AA
30.04.2024 11:15
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Trabzon'da eğitim hayatına 2001'de başlayan Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi, 23 yılda futbol, basketbol, hentbol, futsal, voleybol gibi alanlarda 300'e yakın kupa kazanıp milli takımlara sporcular yetiştirdi.

Öğretmen kadrosuyla öğrencilerini üniversite sınavlarına en iyi şekilde hazırlamaya çalışan Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi, farklı spor branşlarındaki başarılarıyla da dikkati çekiyor.

Özellikle futbolda adından söz ettiren lise, Türkiye şampiyonalarında 2007 ve 2008'de ikinci, 2009'da üçüncü, 2011'de birinci, 2023'te üçüncü oldu.

Liseler arasında kızlar hentbol şampiyonalarında 2005'te ikincilik, 2007'de üçüncülük kupasını kaldıran lise, 2018'de atıcılık şampiyonasında birincilik, 2008'de erkekler futsal şampiyonasında dördüncülük, 2010'da kızlar futsal şampiyonasında ikincilik gibi dereceler elde etti.

Mezunları arasında Busenaz Sürmeneli, Uğurcan Çakır, Kübra Lakot gibi isimlerin bulunduğu okul, son olarak geçen ay Türkiye Liseler Arası Okul Sporları futbol müsabakalarında şampiyonluğa ulaştı.

Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi, Çin'de 17-27 Mayıs'ta yapılacak Dünya Liseler Arası Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Okulun kurulduğu 2001'den beri beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Serkan Alemdaroğlu, AA muhabirine, hem eğitimde hem de sportif anlamda birçok başarılı öğrenci yetiştirmekten gurur duyduklarını söyledi.

Farklı alanlarda kaliteli ve başarılı sporcular yetiştirdiklerini belirten Alemdaroğlu, "Trabzonspor'un ve milli takımımızın kalecisi Uğurcan Çakır, olimpiyat ve dünya şampiyonumuz Busenaz Sürmeneli, gençler wushuda dünya şampiyonu Kübra Lakot, milli futbolcularımız Samet Akaydın, Zeki Yavru, Yusuf Erdoğan, kadın futbol milli takımı oyuncusu Eda Karataş var." dedi.

Alemdaroğlu, bu sporcuları yetiştirmek için okul olarak kulüpleriyle birlikte çalıştıklarını ifade ederek, "Bunlarla çalışmaktan zevk duyuyoruz. Başarı da gelince okul olarak, öğretmen grubu olarak, veli olarak her şekilde çok iyi sonuç çıkıyor ortaya, biz de bundan keyif alıyoruz." diye konuştu.

Her bireyin, özellikle de çocukların mutlaka bir spor dalıyla uğraşması gerektiğinin altını çizen Alemdaroğlu, spor yapan öğrencilerin eğitimlerinde de başarılı olacağını kaydetti.

"BÜTÜN BUNLAR ÇOK ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ"

Alemdaroğlu, başarının öğretmen kadrosu ve yıllardır oluşan kültürle geldiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bizim okulumuzun bir kültürü var, önce disiplin geliyor, sonra uyum. Biz her öğrencimizle tek tek ilgileniyoruz, ailesiyle çok iyi ilişkiler kuruyoruz. Hem kulüp dünyasında hem okul dünyasında onları yetiştirmekte bazı figürlerimiz var, onları kullanıyoruz. Onunla birlikte başarılı olunduğunu düşünüyoruz. Çünkü okul kültürü gerçekten çok önemli. Biz önce birey yetiştirmeye çalışıyoruz tabii ki."

Okulun başarılarından gurur duyduğuna işaret eden Alemdaroğlu, "Biz 23 yıllık okuluz. Geçen sene saydık, 300'e yakın kupamız var. Bütün bunlar çok çalışmanın ürünü, emek veriyoruz, emek verince de başarı geliyor." ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİLERİMİZİ HER ANLAMDA HAYATA HAZIRLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Okul Müdürü Ali Turan da 1500 öğrencinin hepsiyle tek tek ilgilendiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Sadece sporla ilgilenmiyor okulumuz, akademik çalışma grubumuz var. Destekleme ve Yetiştirme Kursumuzla (DYK) geçen yıl bir başarı elde ettik, bu yıl onun üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Akademik çalışma grubumuz, sosyal çalışma grubumuz, müzik çalışma grubumuz var. Yani öğrencilerimizi her anlamda hayata hazırlamaya çalışıyoruz. Sosyal, kültürel, sportif ve akademik anlamda onları hayata hazırlamak için yönlendirmeye çalışıyoruz."

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