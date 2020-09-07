YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Yüzlerce yıldır süren gelenek! 'Tıkıratma Biber' nasıl hazırlanıyor, adını nereden alıyor?

Yüzlerce yıldır süren gelenek! 'Tıkıratma Biber' nasıl hazırlanıyor, adını nereden alıyor?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Muğla'da halk arasında 'tıkıratma' ya da 'tıkrak biber' olarak bilinen 'Tıkıratma Biber' geleneği yüzlerce yıldır sürdürülüyor. Tıkıratma adını pişirilirken çıkardığı sesten alan tıkıratma biber bakın nasıl hazırlanıyor...

Yüzlerce yıldır süren gelenek! 'Tıkıratma Biber' nasıl hazırlanıyor, adını nereden alıyor?

Ege mutfağının en seçkin örnekleri arasında yer alan Muğla mutfağının gözde yemeklerinden birisi olan 'Tıkıratma Biber' geleneği yüzlerce yıldır sürdürülüyor.
Menteşe ilçesinde başta Karabağlar Yaylası olmak üzere ilçe genelindeki ekili alanlarda yetiştirilen binlerce kilo biber iplerle dizilerek kurumaya bırakılıyor. Kurumasının ardından kilerdeki yerini alan tıkıratma biberler yağda kızartma ya da yoğurtlama ile servis edilirken, tarhana gibi bazı yemeklerde de garnitür olarak kullanılıyor.

Screenshot_16

MUĞLA'DA HALK ARASINDA 'TIKIRATMA' YA DA 'TIKRAK BİBER' OLARAK BİLİNİYOR

Karabağlar Yaylası'nda Muğla'nın en iyi korunan evi ödülüne sahip Bardakçı Yurdunda Muğla'ya özgü yemek gelenekleri 3 nesildir yaşatılıyor. Tıkıratma adını pişirilirken çıkardığı sesten aldığını söyleyen Radiye Bardakçı, "Muğla Karabağlar Yaylası'nda yazları oturuyoruz. Yazın yetiştirdiğimiz biberleri dizeriz. Bir iki ayda kurur. Kuruduktan sonra yıkar, tekrar kuruturuz. Bunları kışın yağda tıkratmak için kullanırız. Bazıları yemeklerde kullanır ama tıkratma yaparak yoğurtlayıp yemesi çok güzel olur" dedi.

Screenshot_14

Yüzlerce yıllık geleneği yaşatmaya devam ettiklerini söyleyen Fettah Bardakçı ise, "Muğla Karabağlar Yaylası Keyfoturağı mevkiinde dedemizden ve babamızdan kalan Bardakçı yurdunda yaşamaktayız. Yayla kültürümüzde sebze, kavun, karpuz yapıyoruz ama burada özellikle tıkrak biberden bahsetmek istiyorum. Tıkrak biber bizim dedelerimizden, anneanne, babaannelerimizden gördüğümüz ve Muğla'ya özgü bir biber. Biberler sertleştiği zaman aileler alırlar, iğne iplikle dizerler. Asarlar. Bir buçuk, iki ay içinde kurur. Ondan sonra temizlenir, yıkanır ve torbalara koyulur. Sonra kışlık evimizde yeriz. Kızartmada çok güzel olur, tarhana içinde, yemeklerde de kullanılır. Farklı bir üründür. Başka yerlerde hava şartları nedeniyle pek sağlıklı yapılmıyor. Muğla'ya özgü bu yemeğin tadı damağınızda kalır. Anlatmakla bitmez, yaşanır" diye konuştu.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin Maldivleri doldu taştı! 'Jandarma sürekli uyarıyor' Türkiye'nin Maldivleri doldu taştı! 'Jandarma sürekli uyarıyor'
Şifalı diye biliniyordu! Şaşırtan uyarı geldiŞifalı diye biliniyordu! Şaşırtan uyarı geldi
Yok böyle bir lezzet... Bildiğiniz tüm tarifleri unutunYok böyle bir lezzet... Bildiğiniz tüm tarifleri unutun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Bu adımlara dikkat etmezseniz faydasından çok zararını görürsünüz
Bu adımlara dikkat etmezseniz faydasından çok zararını görürsünüz
Uzmanlar her fırsatta yiyin dedi! Kış için hazırlıklar başladı
Uzmanlar her fırsatta yiyin dedi! Kış için hazırlıklar başladı
Şifalı diye biliniyordu! Şaşırtan uyarı geldi
Şifalı diye biliniyordu! Şaşırtan uyarı geldi
En pahalı yemeklerden biri! Dana yanağı nasıl yapılır?
En pahalı yemeklerden biri! Dana yanağı nasıl yapılır?
İlginizi Çekebilir
Türk mutfağının şahane şerbetli tatlıları
Türk mutfağının şahane şerbetli tatlıları
Karpuz Çekirdeklerini Sakın Atmayın ve Haşlayın Sonuç Sizi Çok Şaşırtacak!
Karpuz Çekirdeklerini Sakın Atmayın ve Haşlayın Sonuç Sizi Çok Şaşırtacak!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü
10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü
Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske
Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şifa olarak bilinen tarhana için şaşırtan uyarı
Şifalı diye biliniyordu! Şaşırtan uyarı geldi
Ev turşusu yapmanın 9 önemli kuralı: Bunları yapmazsanız faydasından çok zarar görürsünüz!
Bu adımlara dikkat etmezseniz faydasından çok zararını görürsünüz
Uzmanlar her fırsatta yiyin dedi! Kış için hazırlıklar başladı
Uzmanlar her fırsatta yiyin dedi! Kış için hazırlıklar başladı
En önemli özelliği tokmakla dövülmesi! Ayda en az 3 kez...
En önemli özelliği tokmakla dövülmesi! Ayda en az 3 kez...
Bu besinleri yiyen çocuklar daha zeki oluyor! Zeka gelişimini destekleyen 7 besin
Çocuğunuzun daha zeki olmasını istiyorsanız bunu yedirin
Bozuk kıyma nasıl anlaşılır? Kıymanın bozulduğunu gösteren ipuçları
Kıymaya dokunduğunuzda parmaklarınıza yapışıyorsa...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.