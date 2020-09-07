Yüzlerce yıldır süren gelenek! 'Tıkıratma Biber' nasıl hazırlanıyor, adını nereden alıyor?

Ege mutfağının en seçkin örnekleri arasında yer alan Muğla mutfağının gözde yemeklerinden birisi olan 'Tıkıratma Biber' geleneği yüzlerce yıldır sürdürülüyor.

Menteşe ilçesinde başta Karabağlar Yaylası olmak üzere ilçe genelindeki ekili alanlarda yetiştirilen binlerce kilo biber iplerle dizilerek kurumaya bırakılıyor. Kurumasının ardından kilerdeki yerini alan tıkıratma biberler yağda kızartma ya da yoğurtlama ile servis edilirken, tarhana gibi bazı yemeklerde de garnitür olarak kullanılıyor.

MUĞLA'DA HALK ARASINDA 'TIKIRATMA' YA DA 'TIKRAK BİBER' OLARAK BİLİNİYOR

Karabağlar Yaylası'nda Muğla'nın en iyi korunan evi ödülüne sahip Bardakçı Yurdunda Muğla'ya özgü yemek gelenekleri 3 nesildir yaşatılıyor. Tıkıratma adını pişirilirken çıkardığı sesten aldığını söyleyen Radiye Bardakçı, "Muğla Karabağlar Yaylası'nda yazları oturuyoruz. Yazın yetiştirdiğimiz biberleri dizeriz. Bir iki ayda kurur. Kuruduktan sonra yıkar, tekrar kuruturuz. Bunları kışın yağda tıkratmak için kullanırız. Bazıları yemeklerde kullanır ama tıkratma yaparak yoğurtlayıp yemesi çok güzel olur" dedi.