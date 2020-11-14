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"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi devam ediyor

KARABÜK HABERLERİ  | 14.11.2020 11:59 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan İş Birliği Protokolü ile hayata geçirilen “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi devam ediyor.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Kapalı Yüzme Havuzu’nda; maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uyarak çocuklar modern havuzda deneyimli antrenörler eşliğinde çalışmalarına devam ediyor.İl Müdürü Coşkun Güven, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan ile beraber Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde 81 ilde başlatılan “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında Kapalı Yüzme havuzunda yüzme dersi alan öğrencileri ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan İş Birliği Protokolü ile hayata geçirilen “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi devam ediyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Kapalı Yüzme Havuzu’nda; maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uyarak çocuklar modern havuzda deneyimli antrenörler eşliğinde çalışmalarına devam ediyor.
İl Müdürü Coşkun Güven, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan ile beraber Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde 81 ilde başlatılan “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında Kapalı Yüzme havuzunda yüzme dersi alan öğrencileri ziyaret etti.

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