Yüzmede kurbağalama nedir, nasıl yapılır?

Yüzme sporcuları, sınırlayıcı ekipman ve pistlere ihtiyaç duymaz. Ekipman ve yarışma alanları profesyonel seviyelerde tercih edilebilir. Öyle ki profesyonel seviyelerde dahi avantaj sağlayacak ekipmanlar yasaklı listesinde yer alır. Yüzme müsabakalarında nefes alımını kolaylaştıracak ekipmanların kullanılması kesinlikle yasaktır.

Ayrıca sporcuların momentumunu destekleyecek mayo benzeri giysilerin kullanımı da sınırlandırılmıştır. Bu özellikleri ile yüzme sporu yarışmalarında zorluk su alanının mesafesi ve sporcular arasındaki rekabet üzerinden şekillenir. Profesyonel yüzücüleri hobi amaçlı yüzücülerden ayıran temel fark yüzme stillerinin seviyesidir. Bu açıdan kurbağalama stili farklı seviyedeki yüzücüler arasında görece daha yakın bir konumdadır.

Yüzmede kurbağalama nedir?

Kurbağalama yüzme (breaststroke) stilinde kollar ve bacaklar simetrik hareket ederek su yüzeyinde alçalıp-yükselme işlemiyle ilerleme sağlanır. Kurbağalama 4 olimpik yüzme stilleri arasındadır .Yüzme stilleri arasında en eski stiller arasında yer alır ve kelebek stili kurbağalama stilinden sonra türetilmiştir. Kurbağalama temel bir stildir ve profesyonel seviyeler haricinde yüzme sporuna başlangıç aşamasında en çok tercih edilen stiller arasında yer alır.

Kurbağalamada nefes alışverişi konforludur ve vücut koordinasyonun gelişmesinde etkin role sahiptir. Temel olması sebebiyle basit olduğu yanılgısı oluşabilir. Ancak kurbağalama teknik bütünlük ve bedensel koordinasyon gerektirir. Kurbağalama stilinin konfor alanı tekniği doğru uygulamakla başlar.

Yüzmede kurbağalama nasıl yapılır?

Kurbağalama stilinde aşamalar arasındaki ritim ve koordinasyon kritiktir. Koordinasyon hareketlerin birbirini takip ederek yapılmasıyla sınırlı değildir. Aynı zamanda nefes kontrolü ve enerji yönetimi de içerir. Kurbağalamada suyun içerisinde bir akış gerekir. Aksi halde çeşitli kas gruplarının çalışması yorgunluğu arttırabilir.

Yüzme sporu çoğunlukla aerobik bir spordur. Dayanıklılığın geliştiği, kontrollü ve orta-uzun mesafede sürdürülebilirlik önemlidir. Ancak kurbağalama stilinde düzensizlik halinde anaerobik bir nabza ulaşılabilir. Kurbağalama verimsiz bir stile dönüşebilir. Bu stili kusursuz uygulayabilmek için sporcular dört aşamayı takip ederler. Bunlardan ilki kol çekişidir.

Kurbağalamada kol çekişi aşaması

Kollar önde birleşik başlar ve dışa doğru açılır. Sonrasında dirsekler bükülür ve su yakalanarak göğüse doğru çekilir. Kurbağalama stilinde suyun itilmesinden ziyade göğüsün öne çekilmesi uygulanmaktadır. bu sebeple kollar suyu mini bir havuz şeklinde hapsederek oluşturulan alan kullanılır.

Kurbağalamada nefes alışverişi aşaması

İkinci aşamada ise nefes alışverişi önemlidir. Kurbağalamada nefes kontrolü konforludur. Tekniğin tam uygulanması gerekir. Kollar göğüse yaklaşırken baş suyun üzerine çıkarılarak kıza ve hızlı nefes alınır. Başın uzun süre dışarıda kalması vücudun batmasına sebebiyet verir.

Kurbağalamada 'kurbağa tekmesi' aşaması

Stilin üçüncü aşaması adlandırılmasını da sağlayan kurbağa tekmesi tekniğidir. Yüzme sırasında topuklar kalçaya doğru çekilir ve ayaklar dışa dönük vaziyete dışa/geriye doğru itiş gerçekleştirilir. Sonrasında bacaklar kapatılır ve işlem tekrarlanır. Bu sayede kolların yaptığı çekiş işlemi için gerekli kuvvet bacakların itişiyle sağlanır.

Kurbağalamada kayma yönetimi aşaması

Başarılı bir kurbağalama stili dördüncü aşamada netleşir. Kayma yönetimi olarak isimlendirilir. Kollar önde birleştirilir ve bacaklar düz konuma getirilir. Kolların çekiş ve bacakların itiş gücünden elde edilen momentum bu aşamada kayma olarak kullanılır.