Yüzü mayın tarlası gibiydi! Büyük değişimin sırrını açıkladı

Sivilceler her ergenin kabusudur. Her insan hayatının belli bir döneminde sivilcelerle farklı şekillerde mücadele eder. Çünkü sivilceler herkesi aynı şekilde etkilemez. 25 yaşındaki fantezi hikayeler yazarı Mooncaller Leda Muir kendi cildini tedavi etmek için bir yol bulmuş. Yıllar süren mücadelesinin sonucunu sosyal medyada paylaşınca insanlar kendisine inanmakta zorluk çekti. Çünkü 21 yaşındaki haliyle 25 yaşındaki hali arasında dağlar kadar fark vardı. Peki neydi bu işin sırrı?

İNANILMAZ DEĞİŞİMİNİ PAYLAŞTI

25 yaşındaki fantezi hikaye yazarı Mooncaller Leda Muir sivilcelerinden kurtulmasını attığı 'Sivilceleri yenmeme üç kere alkış.' tweeti ile kutladı. Bu tweet ile birlikte geçirdiği inanılmaz değişimi gösteren bir de fotoğraf paylaştı Leda Muir.

Mor saçlı halinin 21, mavi saçlı halinin ise 25 yaşına ait olduğunu söyledi. İnsanlar bu değişime inanamadı ve sivilcelerden mustarip insanlar bunu nasıl başardığını sordu. Leda Muir sivilcelerini nasıl yok ettiğine dair bilgileri paylaştı. Ürünlerin Lush firmasına ait olması üzerine attığı bir tweet ile “Lush firmasından reklam almadım, o kadar da büyük bir hesap değilim” notunu düşmeyi ihmal etmedi.