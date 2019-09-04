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Yüzü mayın tarlası gibiydi! Büyük değişimin sırrını açıkladı

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 04.09.2019 10:25 | Son Güncelleme

Sivilcelerinizden kurtulun, sanki bir sivilce kremi reklam sloganı gibi dursa da 25 yaşındaki Mooncaller Leda Muir bunun gerçekten bir yolunu bulmuş.

Sivilceler her ergenin kabusudur. Her insan hayatının belli bir döneminde sivilcelerle farklı şekillerde mücadele eder. Çünkü sivilceler herkesi aynı şekilde etkilemez. 25 yaşındaki fantezi hikayeler yazarı Mooncaller Leda Muir kendi cildini tedavi etmek için bir yol bulmuş. Yıllar süren mücadelesinin sonucunu sosyal medyada paylaşınca insanlar kendisine inanmakta zorluk çekti. Çünkü 21 yaşındaki haliyle 25 yaşındaki hali arasında dağlar kadar fark vardı. Peki neydi bu işin sırrı?

İNANILMAZ DEĞİŞİMİNİ PAYLAŞTI

25 yaşındaki fantezi hikaye yazarı Mooncaller Leda Muir sivilcelerinden kurtulmasını attığı 'Sivilceleri yenmeme üç kere alkış.' tweeti ile kutladı. Bu tweet ile birlikte geçirdiği inanılmaz değişimi gösteren bir de fotoğraf paylaştı Leda Muir.
Mor saçlı halinin 21, mavi saçlı halinin ise 25 yaşına ait olduğunu söyledi. İnsanlar bu değişime inanamadı ve sivilcelerden mustarip insanlar bunu nasıl başardığını sordu. Leda Muir sivilcelerini nasıl yok ettiğine dair bilgileri paylaştı. Ürünlerin Lush firmasına ait olması üzerine attığı bir tweet ile “Lush firmasından reklam almadım, o kadar da büyük bir hesap değilim” notunu düşmeyi ihmal etmedi.

İşte Leda Muir’in uyguladığı yöntem:

  • 1 yıl boyunca reçeteli olarak her gün bir tane ağız yoluyla minocycline.
  • Yaralar için her gece Josie Maran argan yağı kullandım.
  • Yaralar bir yıl içerisinde kayboldu.
  • Şimdi ise şunları kullanıyorum:
  • Temizleyici: Lush Ultrabland
  • Tonik: Lush Çay Ağacı Suyu
  • Nemlendirici: Lush Gorgeous

HİLE YAPTIĞINI SAVUNANLARA VİDEOLU CEVAP

İnsanlar Leda Muir’in yaşadığı değişim karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. Ancak yine de kendisine inanmayanlar, bunun bir makyaj ve fotoğraf editleme hilesi olduğunu savunanlar oldu. Sivilcelerle yıllarca mücadele ettiğini söyleyen Leda Muir, bu değişimin makyaj ve edit hilesi olmadığını göstermek için bir video yayınladı.

BAŞKALARI DA DEĞİŞİMLERİNİ PAYLAŞTI

Ardından aynı sorunla mücadele edip sivilcelerinden kurtulan bazı kadınlar, bu sorunla uğraşan diğer insanları cesaretlendirmek için fotoğraflarını paylaştılar. Uyarı: Eğer böyle bir sorun yaşıyorsanız öncelikle doktorunuza başvurmayı unutmayın.

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