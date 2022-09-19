Yüzücü Alper Sunaçoğlu'ndan Gaziler Günü'nde rekor denemesi

ÇANAKKALE (AA) - Yüzücü Alper Sunaçoğlu'nun, Gaziler Günü dolayısıyla Eceabat ile Gökçeada arasındaki 35 kilometrelik mesafede gerçekleştirmeyi amaçladığı rekor denemesi başladı.

Sunaçoğlu, sabah saatlerinde geldiği Büyük Kemikli Balıkçı Barınağı sahilinden suya girip ısınma turu yaptı.

Ardından Türk bayrağını açan Alper Sunaçoğlu, yaklaşık 8 saat sürmesi planlanan yüzme etkinliğinde ilk kulaçlarını attı.

Sunaçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, solo yüzme etkinliğini Gaziler Günü dolayısıyla yaptığını söyledi.

Gazileri ve şehitleri anmak için gerekli izinleri alıp suya girdiğini belirten Alper Sunaçoğlu, "Çanakkale Valiliğimizin programında yapılan birçok etkinlikten sadece bir tanesi de bizim etkinliğimiz. Çanakkale Valimiz bugün birçok etkinlikte gazilerimizi ve şehitlerimizi anıyor. Biz de burada elimizden geldiğince bir katkı sağlamak istedik. Bu sebeple bugün burada Çanakkale’nin Eceabat ilçesinden Gökçeada’ya yüzeceğiz. Yaklaşık 35 kilometrelik bir mesafeyi 8 saat gibi bir sürenin altında yüzerek bir rekor denemesi de yapmak istedik. Bunu da tüm şehitlerimize ve gazilerimize armağan etmek istiyoruz." dedi.

Havanın yüzme şartlarına uygun olmadığını, buna rağmen yüzmek istediğini vurgulayan Sunaçoğlu, "Teknik olarak zor bir gün olacak. 40 kilometre hızla esen poyrazda yüzmeye çalışacağız. Sahil Güvenlik Komutanlığının, yüzmemem konusunda uyarısı var. 3,5 metre boyundaki dalgalarla mücadele edeceğiz ama biz bugün geri dönmek istemiyoruz. Bu anlamlı günde bu etkinliği başarıyla sonlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

