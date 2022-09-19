YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Yüzücü Alper Sunaçoğlu'ndan Gaziler Günü'nde rekor denemesi

Yüzücü Alper Sunaçoğlu'ndan Gaziler Günü'nde rekor denemesi

19.09.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eceabat'tan Gökçeada'ya yüzecek Alper Sunaçoğlu: - "Yaklaşık 35 kilometrelik bir mesafeyi 8 saat gibi bir sürenin altında yüzerek bir rekor denemesi de yapmak istedik. Bunu da tüm şehitlerimize ve gazilerimize armağan etmek istiyoruz"

ÇANAKKALE (AA) - Yüzücü Alper Sunaçoğlu'nun, Gaziler Günü dolayısıyla Eceabat ile Gökçeada arasındaki 35 kilometrelik mesafede gerçekleştirmeyi amaçladığı rekor denemesi başladı.

Sunaçoğlu, sabah saatlerinde geldiği Büyük Kemikli Balıkçı Barınağı sahilinden suya girip ısınma turu yaptı.

Ardından Türk bayrağını açan Alper Sunaçoğlu, yaklaşık 8 saat sürmesi planlanan yüzme etkinliğinde ilk kulaçlarını attı.

Sunaçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, solo yüzme etkinliğini Gaziler Günü dolayısıyla yaptığını söyledi.

Gazileri ve şehitleri anmak için gerekli izinleri alıp suya girdiğini belirten Alper Sunaçoğlu, "Çanakkale Valiliğimizin programında yapılan birçok etkinlikten sadece bir tanesi de bizim etkinliğimiz. Çanakkale Valimiz bugün birçok etkinlikte gazilerimizi ve şehitlerimizi anıyor. Biz de burada elimizden geldiğince bir katkı sağlamak istedik. Bu sebeple bugün burada Çanakkale’nin Eceabat ilçesinden Gökçeada’ya yüzeceğiz. Yaklaşık 35 kilometrelik bir mesafeyi 8 saat gibi bir sürenin altında yüzerek bir rekor denemesi de yapmak istedik. Bunu da tüm şehitlerimize ve gazilerimize armağan etmek istiyoruz." dedi.

Havanın yüzme şartlarına uygun olmadığını, buna rağmen yüzmek istediğini vurgulayan Sunaçoğlu, "Teknik olarak zor bir gün olacak. 40 kilometre hızla esen poyrazda yüzmeye çalışacağız. Sahil Güvenlik Komutanlığının, yüzmemem konusunda uyarısı var. 3,5 metre boyundaki dalgalarla mücadele edeceğiz ama biz bugün geri dönmek istemiyoruz. Bu anlamlı günde bu etkinliği başarıyla sonlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Troya Kültür Yolu Festivali'nde çocuk etkinlikleri düzenlendiTroya Kültür Yolu Festivali'nde çocuk etkinlikleri düzenlendi
Beylikdüzü'nde öldürülen 2 kız kardeş son yolculuklarına uğurlandıBeylikdüzü'nde öldürülen 2 kız kardeş son yolculuklarına uğurlandı
Eski milletvekili Pekşen'in cenazesi Ankara'da toprağa verildiEski milletvekili Pekşen'in cenazesi Ankara'da toprağa verildi
Anahtar Kelimeler:
Gökçeada Çanakkale yüzme küçük altın

Çanakkale Namaz Vakitleri 19 Eylül Pazartesi

İmsak
05:27
Sabah
06:52
Öğle
13:13
İkindi
16:41
Akşam
19:25
Yatsı
20:44
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

Gasp etmeye çalıştığı kadın dövüş sanatları antrenörü çıktı

Gasp etmeye çalıştığı kadın dövüş sanatları antrenörü çıktı

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.