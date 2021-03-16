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Yüzüklerin Efendisi dizisinde deprem

16.03.2021 08:15 | Son Güncelleme:
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Yüzüklerin Efendisi dizisinde deprem

Heyecanla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisinden beklenmeyen bir haber geldi. Dizinin kadrosunda adı geçen Tom Budge, sosyal medya hesabından yayınladığı bir açıklamayla Yüzüklerin Efendisi dizisinden ayrıldığını açıkladı.

Heyecanla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisinden ayrılık haberi geldi. Amazon Prime'da ekrana gelmesi için hazırlanan uyarlamanın kadrosu Ocak 2020'de resmi olarak duyurulmuştu ve Budge da yer alıyordu.

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Ancak oyuncu, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla kreatif sebeplerden dolayı projeden ayrıldığını duyurdu. Açıklamaya göre çekimleri tamamlanan ilk bölümlere bakan Amazon, Budge'ın canlandırdığı karakterin farklı bir yönde ilerlemesine karar verdi.

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İkinci sezonunu şimdiden garantileyen ve ilk sezonunun çekimlerine salgın öncesinde başlayan diziyi J.D. Payne ve Patrick McKay hazırlıyor. Kadroda Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Cordova, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Daniel Weyman, Joseph Mawle, Markella Kavenagh, Ema Horvath da bulunuyor.

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