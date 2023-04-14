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Yüzünde kadın çorabıyla market soyan bıçaklı soyguncu serbest bırakıldı

14.04.2023 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova’da yüzüne kadın çorabı takan eli bıçaklı soyguncu, marketin kasasını boşalttı.

Zanlının, paraları poşete doldurtması ve kaçma anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin çalışmasıyla yakalanan şahıs, savcılık tarafından tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olay, Çiftlikköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs akşam saatlerinde yüzüne kadın çorabı geçirerek bir zincir markete girdi. Hemen kasaların bulunduğu yere giden şüpheli, elindeki bıçak ile çalışanları tehdit edip kasada bulunan tüm paraları poşete koydurarak, bölgeden kaçtı.

28 AYRI İŞ YERİ VE EVİN GÜVENLİK KAMERASI SANİYE SANİYE İNCELENDİ

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 28 ayrı iş yeri ve evin güvenlik kameralarını inceledi.

KOŞARKEN KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin olaydan 6 saat önce olay yerine geldiği ve çevrede gözetleme yaptığı tespit edildi. Bıçaklı soygun yaptıktan sonra koştuğu esnada üzerinde bulunan kıyafetleri değiştirdiği ve oradan da minibüse binen şahsın Tavşanlı ilçesine gittiği ve adının A.C. olduğu belirlendi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli A.C., adresine yapılan operasyonda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen A.C. sorgusunda soygunu yaptığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık tarafından tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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