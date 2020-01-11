YURTHABER
  4. “Yüzyıllık vefa yüzyıllık farkındalık” projesinin ilk restorasyonu Bilecik’te başlayacak

“Yüzyıllık vefa yüzyıllık farkındalık” projesinin ilk restorasyonu Bilecik’te başlayacak

BİLECİK HABERLERİ  | 11.01.2020 16:39 | Son Güncelleme

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Milli Mücadelenin 100.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Milli Mücadelenin 100. Yılı nedeniyle hazırlanan “Yüzyıllık vefa yüzyıllık farkındalık” projesi kapsamında 1 ve 2’nci dönem Bilecik Milletvekili Halil Işık’ın Söğüt’te bulunan mezarını restorasyon yapılacağı söyledi.
Bilecik’te bir cafede yapılan toplantıya AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve parti üyeleri katıldı. AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı yaptığı açıklamada, “Hakimiyet-i Milliye gazetesinin sloganındaki ‘Mesleği milletin iradesini hakim kılmaktır’ ifadesi 100 yılın ardından hala anlamlı. 10 Ocak 1961’de gazetecilere haklarının tanınmasının yıl dönümü olduğu kadar Anadolu basını adına Milli mücadele tarihinin Ankara’dan yayın yapan ilk gazetesinin 1’inci sayısının yayınlandığı 10 Ocak tarihiyle aynı güne denk düşmesi çok anlamlı. Milli Mücadele tarihimizin en önemli yayın organı Hakimiyet-i Milliye’nin ilk sayısı 10 Ocak 1920 tarihinde yayınlanmıştır. Hakimiyet-i Milliye Gazetesinin 100’üncü yılını kutluyorum. TBMM ordumuzun Milli Mücadele içerisinde kazandığı ilk zafere ev sahipliği yapan Pazaryeri ve Bozüyük’ümüzü içine alan, Bilecik milletvekili olarak yaşadığımız haklı gururla birlikte bugün birinci İnönü Zaferinin 99’uncu yılını birlikte kutlamanın onurunu yaşıyorum. ‘Yüzyıllık vefa yüzyıllık farkındalık’ projesi kapsamında yapılacak ilk mezar Söğüt’te meftun bulunan 1 ve 2’nci dönem Bilecik milletvekilimiz Halil Işık olacak” ifadelerine yer verdi.
Öte yandan açıklama sonrası kentteki basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Yağcı, üzerinde Hakimiyet-i Milliye gazetesinin ilk sayısının fotoğrafı bulunan pasta kesti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu kabinde soyunur musunuz? Bu kabinde soyunur musunuz?
Söğütlüspor’un Osmaneli kampı sona erdiSöğütlüspor’un Osmaneli kampı sona erdi
Bilecik’te trafik kazası; 3 yaralıBilecik’te trafik kazası; 3 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Apartmanın 9. katından düşen bebek yaşamını yitirdi

Apartmanın 9. katından düşen bebek yaşamını yitirdi

Adana'da polisten kaçmaya çalışan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polisten kaçmaya çalışan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Yakıtı bitince çaldıkları terk ettiler, yakalanmaktan kurtulamadılar

Yakıtı bitince çaldıkları terk ettiler, yakalanmaktan kurtulamadılar

Kümesten esrar çıktı!

Kümesten esrar çıktı!

Bilecik Namaz Vakitleri 11 Ocak Cumartesi

İmsak
06:45
Sabah
08:15
Öğle
13:13
İkindi
15:39
Akşam
18:00
Yatsı
19:24

Bilecik Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Cumartesi

Nuran Eczanesi
Bozuyuk
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Osmaneli Eczanesi
Osmaneli
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Söğüt Eczanesi
Sogut
Dolunay Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bilecik yine ilkleri Pazaryeri’nde yaşıyor

Bilecik yine ilkleri Pazaryeri’nde yaşıyor

Bilecikli Ecesu, World Scholar’s Cup Dünya finallerine katılma hakkı kazandı

Bilecikli Ecesu, World Scholar’s Cup Dünya finallerine katılma hakkı kazandı

Ergün Özmen son yolculuğuna uğurlandı

Ergün Özmen son yolculuğuna uğurlandı

Başkan Şahin’e ziyaret

Başkan Şahin’e ziyaret

Okul müdürünün velilere gönderdiği "nazik mesaj" ses getirdi

Okul müdürünün velilere gönderdiği "nazik mesaj" ses getirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.