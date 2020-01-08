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  4. Yüzyüzeyken Konuşuruz bu kez Kazılı Kuyum şarkısıyla dinlenme rekorları kıracak!

Yüzyüzeyken Konuşuruz bu kez Kazılı Kuyum şarkısıyla dinlenme rekorları kıracak!

Red Bull Red Bull
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Kazılı Kuyum ile dinleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Yüzyüzeyken Konuşuruz Red Bull Müzik Stüdyoları'nda kayda girdi. Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun New York'ta kaydedilen Kazılı Kuyum şarkısı 10 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak.

Yüzyüzeyken Konuşuruz bu kez Kazılı Kuyum şarkısıyla dinlenme rekorları kıracak!

Türkiye alternatif müzik sahnesinin son zamanlardaki en önemli temsilcileri arasında gösterilen Yüzyüzeyken Konuşuruz, yeni single’ı ‘Kazılı Kuyum’ için Red Bull Müzik Stüdyoları, New York’un yolunu tuttu. Grup, 8 yıllık müzik yolculuklarında ilk kez analog olarak kaydettikleri yeni teklisini, 10 Ocak’ta müzikseverlerin beğenisine sunacak.

Hayatın içinden hikayeleri müzik aracılığıyla güçlü ve derin bir şekilde dinleyicilerle buluşturan Yüzyüzeyken Konuşuruz, Red Bull Müzik Stüdyoları, New York’a çıkarma yaptı.

Bu zamana kadar AWOLNATION, Beartooth, The Aces ve Warm Brew gibi uluslararası arenada başarı yakalayan isimlerin kayıt alma şansı yakaladığı New York’ta bulunan Red Bull Müzik Stüdyoları’nda, bu kez stüdyo masasının başına Yüzyüzeyken Konuşuruz geçti. Grubun ‘Kazılı Kuyum’ isimli teklisi, Sony Music etiketiyle10 Ocak 2020’de tüm dijital platformlarda yayınlanacak.

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Red Bull Müzik Stüdyoları, New York’ta kaydedilen teklinin, grubun diğer işlerinden farkı ise analog olarak kaydedilmiş olması. Son dönemde daha çok tercih edilen dijital kayıt yerine analog kaydı tercih eden grup, böylece müzikseverlere daha sıcak ve organik bir sound sunabilmeyi amaçladı.

Kendilerini ‘şehirli bir lirik müzik grubu’ olarak betimleyen, ‘Ne Farkeder’, ‘Dinle Beni Bi’ ve ‘Boş Gemiler’ gibi büyük beğeni toplayan şarkılara imza atan Yüzyüzeyken Konuşuruz, Türkiye bağımsız müzik sahnesinin son zamanlardaki en önemli temsilcileri arasında gösteriliyor. Yüzyüzeyken Konuşuruz’un New York macerası da 23 Ocak 2020’de redbull.com’da belgesel tadında bir video ile yayınlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
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